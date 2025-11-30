ドジャース 最新情報

ロサンゼルス・ドジャースは今オフ、補強ポイントであるブルペン陣を強化するため、大型選手の獲得に動くかもしれない。その中で注目されているのが、サンディエゴ・パドレスのロベルト・スアレス投手だ。米メディア『ドジャース・ネイション』のジェイソン・フライ記者が言及した。

カービー・イェーツ投手とマイケル・コペック投手がフリーエージェント（FA）となり、ブレイク・トライネン投手は高齢化し、エバン・フィリップス投手はまさかのノンテンダーで球団を離れた。

ドジャースが右投げのブルペン投手を複数補強しなければならないのは明白であり、そこで候補にあがったのがスアレスだ。

スアレスは過去2年で76のセーブを挙げ、球速は97パーセンタイルとトップクラス。しかし来季35歳となり、複数年契約を求めると予想されるほか、今季は被打球が高かったという劣化の兆候もある。

判断が難しいスアレスの獲得についてフライ氏は「彼が妥当な条件で獲得可能なら、選択肢となり得る。しかし、2年契約で年俸1500万ドル（約23億円）を超える契約を求め、ドジャースが応じたならば驚きとなるだろう」と言及した。

【関連記事】

【了】