◆Q. 暴落時に影響を受けにくい株を教えてください

「過去のリーマンショックやコロナショック、トランプショックといった局面で『まったく影響を受けなかった株』『相対的に下落が小さかった株』はありましたか？」（アンディ／50代／女性）

◆A. 「高配当で優待のある株でしょうか」（桐谷さん）

リーマンショックのときは、本当に全ての株が下がりましたね。あのときは「もう打つ手なし」という感じでした。証券会社の担当者や、有名な経営コンサルタントの船井幸雄さんなども、「資本主義は終わりだ」「株券は紙切れになるから全部売れ」と言っていたほどです。それくらい、この世の終わりのような空気でした。私自身も「もう終わった」と思いましたね。

去年の8月5日にも大きな暴落がありました。上場企業が約3900社ある中で、800社がストップ安になったのです。しかし、そのときも優待のある株は、優待のない株に比べて下落率が低かったことも分かっています。

そして、高配当で優待のある株は比較的堅調に推移しました。ですから私は、こうした「高配当＋優待銘柄」を持っておくのがいいと思っています。優待株は、ある意味“お守り”のようなものです。

有名な投資家・みきまるさんが「優待株はエアバッグのようなもの」と言っていましたが、まさにその通りだと思いますね。車のエアバッグは、衝突した瞬間に膨らんで身を守ってくれますが、優待株も不祥事などで株価が揺れたとき、優待があることで投資家がすぐに売らず、下落をやわらげてくれるのです。

例えば、オリックス＜8591＞は11年前にとてもいい優待制度を導入しました（※）。これはリーマンショックで株価が20分の1ほどにまで落ち込んだ経験がきっかけでした。何か起きると機関投資家が一斉に売りに出る中で、個人投資家が売らずに持ち続けてくれる仕組みを作ろうと考え、魅力的な優待を始めたのです。※現在、株主優待制度は廃止されています

現在、優待を実施している上場企業は全体の1600社ぐらいです。配当を出した上で、さらに優待品も提供しているわけですから、一見すると企業にとって“負担”のように見えます。しかし、優待を楽しみにしている個人投資家が株を買い支え、不祥事などの際にも簡単に売らないため、結果的に株価の安定につながっています。

ですから、優待のある株を買うことで、暴落に対する防衛にもなっていると思いますね。

教えてくれたのは……桐谷広人さん

1949年広島県出身。将棋棋士・投資家。日本テレビ系バラエティ番組『月曜から夜ふかし』に出演し、現金を使わない「株主優待生活」が話題になった。現在はテレビや講演会、雑誌などで幅広く活躍。『日経マネー』（日経BPマーケティング）、『ダイヤモンドZAi（ザイ）』（ダイヤモンド社）で連載中。

文＝All About 編集部