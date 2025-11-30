大谷翔平 最新情報

大谷翔平選手が所属するロサンゼルス・ドジャースは以前から、セントルイス・カージナルス所属のノーラン・アレナド内野手の獲得噂がくすぶっている。ここまで具体的な動きはないが、ここにきて噂が再燃しつつあるようだ。米メディア『スポーツイラストレイテッド』が報じた。

「チームは比較的年齢が高く、中心選手の何人かは30代半ばだ。彼らはプレーオフでのコンスタントな活躍で身体にかなりの負担がかかっており、新たな補強がさらに重要になっている。チームにとって選択肢の一つはアレナドかもしれない。この三塁手はまだ3700万ドルの契約が2年残っており、打撃は後退しているものの守備は依然として非常に良い」と言及。

続けて、「MLB.comのマイク・ペトリエロ氏は『ドジャースがマックス・マンシー内野手の離脱期間を深刻に懸念している場合にのみ意味を持つが、マンシーのほうがはるかに優れた打者である』と述べている。それでも、アレナドは三塁でマンシーに競争心を与えることができ、チームにとっては守備重視の選択肢として機能する可能性がある。内野の優先順位は低いが、もし価格が妥当で、打撃が回復するとフロントが信じれば、価値のある取引になるかもしれない」と記している。

今オフの補強ポイントはリリーフ、外野とみられている中、ドジャースがアレナド獲得に動くことは果たしてあるのだろうか。

