ドラフト上位指名選手が注目を浴びるプロ野球の世界だが、必ずしも上位選手だけが活躍するとは限らない。どういった順位でも入団を果たしたのち、チームに欠かせない存在に成長した選手が数多くいる。そこで今回は、ドラフト4位指名で入団し、チームの主力に定着した選手を取り上げたい。

山本由伸

・投打：右投右打

・身長／体重：178cm／80kg

・生年月日：1998年8月17日

・経歴：都城高

・ドラフト：2016年ドラフト4位

ポストシーズンでの活躍は目覚ましいものがあった山本由伸も、ドラフト4位で入団した1人だ。

都城高からドラフト4位でオリックス・バファローズに入団。高卒2年目からリリーフとして54試合に登板。32ホールド、防御率2.89の好成績を収め頭角を現した。

先発投手として臨んだ2019年には、20試合の登板で8勝6敗、防御率1.95をマーク。最優秀防御率のタイトルを獲得した。

2021年には26試合に登板し18勝5敗、防御率1.39という圧倒的な成績を残し、自身初の投手4冠を達成。沢村賞にも輝き、名実ともにNPBの絶対的エースへと駆け上がった。

2023年には23試合の登板で16勝6敗、防御率1.21の好成績を収め、前人未到の3年連続投手4冠、沢村賞を獲得。満を持して海を渡り、ロサンゼルス・ドジャースに入団した。

昨季はシーズンでは7勝にとどまったが、プレーオフで好投しチームの世界一に貢献。今季もプレーオフでフル回転し、日本人選手では松井秀喜以来となるワールドシリーズMVPを受賞した。

プレーオフの評価は含まれない為、サイ・ヤング賞には届かなかったが、それに匹敵するほどの存在感を発揮した。MLB3年目の来季は、さらなる進化を見せるのだろうか。

