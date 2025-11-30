茨城県のほぼ中央に位置する茨城町(いばらきまち)は、涸沼(ひぬま)をはじめとする水と緑の豊かな自然環境があり、また県都水戸市に隣接し生活環境に恵まれ、都市部と農村部が調和したまち。

今回紹介するのは、茨城町で毎年11月に開催される「いばらきまつり」。農商工のさまざまな分野が一堂に会するまち最大のイベントです。

本稿では、マイナビふるさと納税担当者が気になったイベントと、ふるさと納税返礼品を紹介していきます。

今回は茨城町のイベント「2025いばらきまつり」の詳細と、人気の返礼品などについて調べてみました!

祭りの最後は華麗なフィナーレ花火! 「2025いばらきまつり」について

2025いばらきまつり

・開催日時：2025年11月2日(日)10:00～18:30

・開催場所：茨城町総合福祉センター ゆうゆう館前駐車場

物販、地元グルメ、体験、PRブースのほか、趣向を凝らした催しなどで大いに賑わう「いばらきまつり」。今年も農商工のさまざまな分野が集合し、大いににぎわいました。

※写真は昨年度の様子

出店コーナーには、特産品や生鮮品、木工品、生活雑貨、手づくり品、飲食コーナーなどが勢ぞろい! また2025年度の本イベントでは、特撮ヒーローのステージショーのほか、カラオケ大会、牛乳早飲み大会、ビンゴゲーム大会、まちの大工さん指導のもとで行う「手作り大工体験」など、参加型イベントも充実していました。

祭りの最後を飾るのは、迫力満点のフィナーレ花火! 茨城町の夜空に大輪の花を咲かせ、地域の住民から訪れた人々まで、多くの人を魅了しました。

自治体からのメッセージ

農商工の様々な分野が一堂に会する、まち最大のイベントです。物販・地元グルメ・体験・PRブースのほか、趣向を凝らしたステージショーなどで大いに賑わいますので、ぜひ来年は足を運んでいただければと思います。

茨城町のふるさと納税返礼品について

国内製造で安心のペットシーツ、春のアンデスメロンを紹介します。どちらも茨城町の中で人気の返礼品なのだとか。

国産ペットシーツ 薄型レギュラー 160枚(45cm×34cm)×4袋

・提供事業者：株式会社チャーム

・内容量：160枚(45cm×34cm)×4袋

・寄附金額：1万7,000円

チャームが製造するオリジナルのペットシートです。薄型で小型犬にピッタリ! 白を基調としたシンプルなパッケージは、リビングなどの見える場所においても気にならないデザイン。毎月届く便利な定期便も返礼品として提供されています。

アンデスメロン【秀品】3～5玉(約5㎏)

・提供事業者：小島 正幸

・内容量：約5kg(3～5玉)

・寄附金額：1万5,000円

茨城町はメロン大国茨城の中でも有数の産地! 有機質のたい肥を使用したこだわりの土づくりと徹底した温度管理を行って栽培する春のメロン「アンデスメロン」です。アールスメロン(マスクメロン)とのかけ合わせでできた品種で、甘みとまろやかな味わいが特徴。

今回は茨城県茨城町のイベント「2025いばらきまつり」と人気の返礼品を紹介しました。「いばらきまつり」は農商工のさまざまな分野が一堂に会するまちの最大イベントで、毎年多くの人が心待ちにしています。秋空を彩るフィナーレ花火は圧巻! 来年の開催時はぜひ足を運んでみてくださいね。

ライター：マイナビふるさと納税担当者