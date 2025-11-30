30日に放送された『サンデーモーニング』（TBS系）の人気コーナー『スポーツご意見番』に出演した槙原寛己氏が、来年3月に開催されるワールドベースボールクラシック（WBC）に出場を表明したドジャース・大谷翔平について言及した。

槙原氏は「二刀流できるかどうかが心配しているところだと思うんですけど、開催は3月なんですよ。普通のピッチャーって3月はオープン戦で投げなきゃいけない。スケジュール通りで行くと、ほぼピッチャーもやってくれると思います」と予想。

「バッターの期待が一番高いんですけど、ピッチャーとして投げることによって、日本に貢献すると思いますし、前回も最後クローザーをやりましたけど、そこまで選択肢に入るかわかりませんが、二刀流の可能性は十分あると思います。投げなきゃいけない時期なので、投げない方が彼にとってリスクになる可能性がある」と持論を展開した。

大谷は日本時間の25日にWBCに参加することを自身のインスタグラムで表明した。大谷は今季、野手では158試合に出場して、OPSはリーグトップの1.014、リーグ2位の55本塁打、リーグ6位の102打点をマーク。投げては、14試合・47回を投げ、1勝1敗、62奪三振、防御率2.87、WHIP1.04だった。