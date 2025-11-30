「大谷翔平の51号弾を生観戦！」「落合博満と一緒にキャンプ」…あなたの“野球”エピソード教えて！リスナーから届いたメッセージを紹介

本部長・マンボウやしろと秘書・浜崎美保が、リスナー＝「社員」として迎え、“ラジオの中の会社”をコンセプトに日常を共有していく、TOKYO FMの夕方の生放送ラジオ番組「Skyrocket Company」（毎週月曜～木曜17:00～20:00）。今回の放送では、会議テーマ「スカロケ話題賞案件 ～野球にまつわるフリーメッセージ〜」と題し、全国のリスナー社員からメッセージを募りました。数多く寄せられたエピソードのなかから、その一部を紹介します。

◆現役時代の落合博満と…

私の野球に関する話題といえば、落合博満さんとの思い出です。私が小学生の頃、落合選手はロッテオリオンズ（現：千葉ロッテマリーンズ）に在籍していました。シーズンオフの冬休みに「野球選手と一緒にキャンプに行こう」というイベントがありました。姉と私は野球に興味がなかったのですが、「フィリピンのマニラに行ける！」ということに釣られて参加しました。

キャンプでは選手と一緒に野球の練習をしたり、プールで遊んだり、野球場でミニゲームを楽しんだりしました。そのとき、落合選手が練習で着ていた汗びっしょりのユニホームを「くれる」と言ってくれましたが、子ども心にちょっと気持ち悪くていただきませんでした（笑）。でも、代わりにグローブをいただいて帰りました。

落合選手は本当に優しいお兄さんで、夜は選手の部屋に子どもたちが集まり、トランプをして遊んでくれたのが楽しい思い出です。またお会いしたいなぁ（神奈川県 54歳 女性）

◆愛のために敵球団を…

私は「野球」がきっかけで結婚しました。出会いはマッチングアプリで、共通の趣味が野球だったことがきっかけでした。しかし、妻は阪神タイガースファンで私は巨人（読売ジャイアンツ）ファンという組み合わせとしてはミスマッチでした。

出会った当時は、阪神がちょうど日本シリーズの真っ只中で、初めてのデートに誘う口実に「野球が観られるご飯屋さんへ行きませんか？」とお伝えしました。 そのときばかりは、断腸の思いでオレンジから縦縞に心を売り、渋谷にあるスポーツバーで阪神を応援しました。

たびたび、阪神がアウトになると普段のクセで「よし！」と言ってしまい、一瞬空気が張り詰める場面もあったりしながらも、会話は盛り上がって阪神も見事に勝利！ そして、この食事がきっかけとなり、結婚まで進むことができました。

今でも野球のことではバチバチになりますが、共通の趣味があると会話も途切れず、楽しく生活しております（東京都 35歳 男性）

◆2年連続大谷翔平を観戦！

僕は仕事の関係で毎年9月中旬にロサンゼルス（アメリカ）に行く機会があり、2年連続で大谷翔平（ドジャース）選手の応援に行ってきました。9月のシーズン終盤での観戦ということで、メモリアルな50号が出るタイミング。しかし、大谷選手は、去年も今年も観戦前日に偉業を達成してしまいました（笑）。

うれしい気持ち半分、残念な気持ち半分だったのですが、大谷選手のすごいところは、そこで止まらないところ。なんと、僕が観戦した試合で51号ホームランを打ってくれたのです！ こうなったら、来年は二刀流でホームランを打つ大谷選手を観に行きます！（東京都 42歳 男性）

