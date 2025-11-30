ブンデスリーガ第12節が29日に行われ、ブレーメンとケルンが対戦した。

ここまで4勝3分4敗の成績を残すブレーメンが、本拠地『ヴェーザー・シュタディオン』に、ここまで4勝2分5敗を記録するケルンを迎えた一戦。ブレーメンに所属する菅原由勢とGK長田澪（ミオ・バックハウス）は、共にスターティングメンバーに名を連ねた。

試合が動いたのは22分。ブレーメンは左コーナーキックをショートで繋ぎ、1度はクロスボールを跳ね返されたものの、ボックス右でこぼれ球を拾ったイェンス・ステーイが、再びインスイングのボールを送る。最後はボックス内へ飛び込んだマルコ・フリードルがヘディングシュートを突き刺す。前半を通じて試合の主導権を握ったブレーメンが、1点をリードして前半を終えた。

後半に入ると55分、ブレーメンが敵陣左サイドでフリーキックを獲得。マルコ・グリュルが右足でインスイングのボールを蹴り込むと、これが相手のクリアミスを誘う。ゴールへ向かったボールはGKマルヴィン・シュヴェーベがかき出したものの、こぼれ球をイェンス・ステーイが繋ぎ、最後はケケ・トップが押し込む。しかしながら、これはオフサイドの判定となり、ブレーメンの追加点は認められない。

ブレーメンが1点をリードしたまま終盤に突入すると、87分にはケルンが決定機を構築。左サイドから中央へ持ち出したサイード・エル・マラからのクロスボールで、ルカ・ヴァルトシュミットがフリーで左足を振ったが、シュートはポストに嫌われた。

だが、ケルンは再びエル・マラの突破からゴールを脅かす。後半アディショナルタイム、対峙した菅原を振り切り、カットインから右足を振り抜くと、ディフレクションしたシュートはGK長田が守るゴールを破る。ケルンが土壇場で試合を振り出しに戻した。

試合は1－1でタイムアップ。ブレーメンは後半アディショナルタイムの失点により、ホームゲーム4連勝を逃した。長田と菅原はフル出場を果たしている。

次節、ブレーメンは12月7日に敵地でハンブルガーSVと、ケルンは6日にホームで藤田譲瑠チマを擁するザンクトパウリと、それぞれ対戦する。

【スコア】

ブレーメン 1－1 ケルン

【得点者】

1－0 22分 マルコ・フリードル（ブレーメン）

1－1 90＋1分 サイード・エル・マラ（ケルン）