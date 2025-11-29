「競争力を保ち続ける」ドジャース、サラリーキャップ導入にも動じない！…

大谷翔平 最新情報

大谷翔平選手が所属するロサンゼルス・ドジャースは豊富な資金力を武器に、ここ6年で3度ワールドシリーズ（WS）を制した。これもあり、サラリーキャップ制度の導入を訴える声も多いが、球団側は仮に導入されても立場は揺るがないと考えているようだ。米メディア『ドジャーブルー』が報じた。

同メディアは「ドジャースの近年の大型補強とその成功の影響で、MLBにサラリーキャップを導入すべきだという声がこれまでになく強まっている。これはかねてから一部のオーナーたちが望んできたものであり、他球団のファンがドジャースの成功に苛立ちを募らせている現状は、今後の労使協定（CBA）交渉でその導入を押し進める好機ともいえる」と現状に言及。

続けて、「スタン・カステン球団社長はポッドキャスト番組の中で、サラリーキャップ導入によってチームの競争力が影響を受けることはないと考えていると語った」としつつ、「もし将来、違うルールが導入される日が来たとしても、それでも私たちは競争力を保ち続けると思う。毎年優勝争いをするチームであり続けるはずだ。それが私たちの責任なんだ。なぜなら、私たちはドジャースだから。その名を背負う以上、毎年優勝争いをする責任がある」というカステン社長のコメントを伝えている。

現在のCBAは2026年12月1日に失効予定だが、カステン社長はその後の展開がどうであれチームがやるべきことは変わらないというスタンスのようだ。

