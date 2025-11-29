オフシーズンに突入したプロ野球。契約更改では優れた成績を残した選手はもちろん、チームがリーグ優勝や日本一を達成すれば、大幅昇給が実現する可能性も高くなる。一方で、条件を満たした場合でも球団からの提示に納得せず、契約保留が続出した例もある。ここでは、1990年に契約更改を保留した読売ジャイアンツの選手を紹介したい。

斎藤雅樹

・投打：右投右打

・身長／体重：181cm／90kg

・生年月日：1965年2月18日

・経歴：市立川口高

・ドラフト：1982年ドラフト1位

読売ジャイアンツで通算180勝を挙げた斎藤雅樹。1990年も圧倒的な活躍を見せたが、契約更改では保留を選択した。

1982年ドラフト1位でプロ入りした斎藤は、プロ3年目の1985年に12勝をマーク。

1989年には30試合（245回）を投げ、20勝7敗、21完投7完封、防御率1.62と圧巻の数字を残し、沢村賞などに輝いた。

さらに、1990年も20勝、防御率2.17をマークしてリーグ優勝の立役者となり、自身は最優秀選手（MVP）も受賞。

文句なしの活躍を見せたが、希望額との開きがあったのか、契約更改で一発サインとはならなかった。

その後も活躍を続け、最多勝5回、最優秀防御率と沢村賞3回獲得。巨人のエースとして一時代を築き、2001年に現役を引退した。

