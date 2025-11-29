「安室奈美恵に会うために…」「深夜に東京から千葉まで…」あなたが一番“全力疾走した日"は？ リスナーの声を紹介

本部長・マンボウやしろと秘書・浜崎美保が、リスナー＝「社員」として迎え、“ラジオの中の会社”をコンセプトに日常を共有していく、TOKYO FMの夕方の生放送ラジオ番組「Skyrocket Company」（毎週月曜～木曜17:00～20:00）。今回の放送では、会議テーマ「スカロケエピソード大運動会 〜全力疾走したあの日〜」と題し、全国のリスナー社員からメッセージを募りました。数多く寄せられたエピソードのなかから、その一部を紹介します。

◆“推し”のために全力疾走！

私が人生で一番全力疾走したのは、10数年前に渋谷のHMVでおこなわれていたラジオ番組に安室奈美恵さんがゲリラ出演したときです！

当時、私は渋谷のオフィスで仕事をしていました。職場には、いつもラジオが流れていたのですが、突然、安室奈美恵さんが番組にゲリラ出演するとのアナウンスが流れてきました！ もうすぐ仕事が終わるような時間でしたが、私は「もう行くしかない！」と心に決めて、「急にお腹が痛くなったので、早めに上がらせていただきます」という小さな嘘をついて猛ダッシュ。

そして、無事に間に合い、至近距離で安室ちゃんを見ることができて感動しました！ 普段はまったく運動しないのに“私ってこんなに走れるんだ！”と、推しのためならものすごい力が発揮できるんだなという発見もありました（埼玉県 38歳 女性）

◆大金が空に…

田舎から上京して新しく住む家の契約をしたときのことです。不動産屋さんの担当の方に「敷金、礼金、1ヵ月分の家賃を現金で持ってきてください」と言われて用意しましたが、当時18歳の私は、そんな金額のお金を手にしたことがなかったので、とにかく緊張していて、それもあって、約束の時間より早く、不動産屋さんの前に到着。待ち時間のあいだカフェに入ったりするのも怖かった私は、不動産屋さんのあるビルと隣のビルとの隙間で待つことにしました。

それで「最後に、ちゃんとお金があるか数えてみよう」と思い、封筒からお金を取り出した瞬間、手が滑ったのと同時にビル風でお札が舞い上がりました。飛んでいく私の敷金たち……しかし、私はあきらめずに猛ダッシュで風下へと走り、落ちてきたお札をつかんだり、拾ったりして、なんとかすべてのお札を回収しました！ 遠くまで飛んでいったお札を拾って届けてくれた小学生さんたちには今でも感謝でいっぱいです（埼玉県 47歳 女性）

◆“恋”って怖い

高校3年間お付き合いしていた彼女がいました。卒業後、私は東京の大学で一人暮らし、彼女は千葉の専門学校に通いながら、ケーキ屋で働いていました。 物理的な距離に加えて、先に社会に出た彼女と気持ちの距離も離れていったある日、メールで別れ話になってしまいました。

いざ別れるとなると、彼女への思いが溢れて夜も眠れず「会って話したい、けど今さら女々しいよな……」などと考えた結果、出した答えは「走って会いに行く」でした。

深夜だったため終電はなく、ざっと道を調べて、道路の案内表示などを頼りに千葉方面へ走りました。 気持ちは全力疾走ですが走りきる体力などなく、走ったり、歩いたりを繰り返しながら目指していると始発が走り始めた時間に……。諦めて切符を買い、電車でケーキ屋へ行きました。そして、仕込み中の彼女と少しだけ話すことができ、別れたくないことを伝えて、帰りは電車で帰りました。

今思えば“どうかしてたな、せめて自転車で行けよ”と思います。恋って怖いです（笑）。ちなみに、その彼女とはお別れしました（千葉県 36歳 男性）

