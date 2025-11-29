夫の誤爆LINEで浮気発覚…“浮気夫”との今後の付き合い方に悩む妻に、江原啓之が送ったアドバイスとは？

スピリチュアリストの江原啓之がパーソナリティをつとめ、番組パートナーの奥迫協子とお送りするTOKYO FMのラジオ番組「Dr.Recella presents 江原啓之 おと語り」。11月23日（日）の放送では、単身赴任中の夫の浮気が発覚したという54歳の女性リスナーからの相談に、江原がアドバイスを送りました。私には、九州に単身赴任中の夫がいます。ある朝、「昨日は、うなぎ美味しかったね また行こう とってもかわいかった」と身に覚えのないLINEが夫から届き、かなりのショックで倒れました。結局、キャバクラの女性と同伴してお店に行ったと分かったのですが、夫は詰めが甘く、2、3年に一度何かをしでかし、私に隠し、結局バレるのです。仕事でミスをし、お金200万円工面したこともありました。長年連れ添ってきましたので、もうだいたい動向は分かるのですが、その都度打ち出される夫のパンチに心が痛いです。何度も立ち上がってきたけど、ほんとは古傷も新しい傷も痛みます。夫婦生活は、修行といいますが、オタンコナスな夫とつきあっていく良きアドバイスをいただければと思います。ちなみに、今の私は認知症の母を見守りながら、仕事は発達障害の子どもたちのお世話をしています。趣味の音楽で、心を保ち、「大丈夫、大丈夫」と自分に話しかけながら暮らしています。オタンコナス、仰る通りですよ。相談者さんは50代前半ということで、まだ先があります。いっぱい、いびってやれば良いんですよ。この古い傷も新しい傷も癒えるように。（旦那さんには）いくらでも、それがお返しできる時間が残っていますよ。それでいて、こういう人にかぎって、定年後に濡れ落ち葉になりますからね。そのときに、相談者さんがどう制裁を加えられるか。相談者さんみたいな人は優しいから、夫を気の毒に思って、結局、優しく許して。最初は「何にも作ってやらない」とか、やれなんだとか言って散々やるけど、次第に気の毒に思って手を貸していく。そんな流れになるのではと思います。でも、そういうことになっても、例えば夫を残して自分だけ旅行に行くとか。そういう楽しいことをいっぱいしてください。留守中のことは全部、夫への宿題残しておいて、洗濯をするように、洗濯物をすべて片づける、布団カバーを全部替えておくように、とか。あとは、季節の変わり目などを狙って、「全部衣替えしておいて！」とか言って。良いでしょう？ 暇を与えない。「なんで自分ばっかり！」とか言われても、「お前は今まで何やってたんだ？」「鰻、美味しかったね～」とか言ってやりゃ良いんですよ。こうやって、いびりを加えていけばいい。そう思うとこの先、楽しみだらけじゃない！ このメッセージを読んで、いろいろ想像したらもうワクワクしちゃう（笑）。だから全然大丈夫ですよ。私だったら、（自分に）「待て、待て、待て！ もうじきそのタイミングがくるから！」ってワクワクしながら暮らせます。相談者さんは今、お仕事もあるし、まだまだこれからです。毎日を自分で未来を考えて楽しんで生きていってください。＜番組概要＞番組名：Dr.Recella presents 江原啓之 おと語り放送日時：TOKYO FM／FM 大阪 毎週日曜 22:00～22:25、エフエム山陰 毎週土曜 12:30～12:55出演者：江原啓之、奥迫協子