2025明治安田J3リーグ最終節が29日に行われ、リーグ戦の最終順位が決定。優勝した栃木シティと、最終節で勝ち点「1」を積み上げたヴァンラーレ八戸のJ2昇格が決まった。そして、3位から6位のクラブが参加するJ2昇格プレーオフは、FC大阪、テゲバジャーロ宮崎、鹿児島ユナイテッドFC、ツエーゲン金沢が出場権を獲得することになった。

そしてJリーグは同日、明治安田J2昇格プレーオフ2025の組み合わせを発表。シーズンを3位で終えたFC大阪は6位の金沢と、4位の宮崎は5位鹿児島との対戦し、それぞれの勝者が決勝戦に進むことになる。

本来、昇格プレーオフはリーグ戦上位チームのホームスタジアムで開催される規定だが、FC大阪対金沢の一戦はガイナーレ鳥取の本拠地『Axisバードスタジアム』で行われることが決定した。

FC大阪の近藤祐輔代表取締役社長は、クラブの公式サイトで「今回のプレーオフは、ホームタウンである東大阪での開催が叶わず、ガイナーレ鳥取様のホームスタジアム・Axisバードスタジアムをお借りして行う運びとなりました。まずは、この大事な舞台の場をお貸しいただくガイナーレ鳥取様に、クラブ一同、深く感謝申し上げます」と述べた上で、「同時に、ホーム開催を勝ち取ったにもかかわらず、鳥取まで足を運んでいただく形となってしまう FC大阪のファン・サポーターの皆様、パートナー企業の皆様、そして関係者の皆様には、心よりお詫び申し上げます」とコメントを残した。

J2昇格プレーオフの準決勝は12月7日に行われ、決勝戦は14日に予定されている。

準決勝の組み合わせは以下の通り。

●準決勝 12月7日（土）

FC大阪（3位）vs ツエーゲン金沢（6位）：Axisバードスタジアム

テゲバジャーロ宮崎（4位）vs 鹿児島ユナイテッドFC（5位）：いちご宮崎新富サッカー場