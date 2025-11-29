大谷翔平 最新情報

ロサンゼルス・ドジャースの大谷翔平選手は日本時間25日、来年3月に行われるWBCへの参加を自身のSNSで発表した。同大会には複数の同僚も参加の可能性があるが、テオスカー・ヘルナンデス外野手は出場を熱望しているようだ。米メディア『ドジャースネイション』が報じた。

同メディアは「ドジャースはWBCに多くの選手を出場させるとみられるが、現時点で参加が確認されているのは、連覇を目指す侍ジャパンでプレーすると発表した大谷だけだ。まだ正式には決定していないものの、ムーキー・ベッツ内野手とウィル・スミス捕手はアメリカ代表として復帰する可能性がある。彼らは2023年の代表メンバーで、決勝戦で日本に敗れた。フレディ・フリーマン内野手（カナダ）とテオスカー（ドミニカ共和国）も、それぞれの国を代表してプレーする可能性がある」と言及。

続けて、「テオスカーはポッドキャスト番組に出演した際、来年のWBCに出場することに興味があり、チームを優勝に導きたいと語った」としつつ、自分の国を代表することは、アスリートとしてできる最高のことだ。それが究極のステップだ。ドミニカ共和国のウィンターリーグで優勝し、マイナーリーグで優勝し、ワールドシリーズ（WS）でも優勝した。だから、今度はWBCで優勝したい」という本人のコメントを伝えている。

テオスカーは2015年のプレミア12、2023年のWBCにそれぞれ出場した経験を持つが、今回のWBCでは代表入りを果たせるだろうか。

