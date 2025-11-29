老後のお金や生活費が足りるのか不安ですよね。老後生活の収入の柱になるのが「老齢年金」ですが、年金制度にまつわることは、難しい用語が多くて、ますます不安になってしまう人もいるのではないでしょうか。そんな年金初心者の方の疑問に、専門家が回答します。

今回は、遺族厚生年金から引かれる自分の老齢厚生年金額についてです。

◆Q：なぜ、私の老齢厚生年金額が夫の遺族年金から支給停止になるの？

「夫が亡くなり遺族厚生年金を受給していますが、疑問があります。私の老齢厚生年金額と同じ金額が支給停止額として、遺族厚生年金から引かれているようです。どうしてですか？」（匿名希望）

◆A：「遺族厚生年金額が自分の老齢厚生年金額より高ければ、その差額分が支給される」という決まりがあるため、妻の老齢厚生年金と同額が支給停止となります

遺族厚生年金を受け取れる人が65歳以上の場合、自分の老齢厚生年金の全額を同時に受給することができます。

この場合、まず自分の老齢厚生年金を優先して受け取れ、遺族厚生年金が老齢厚生年金より高ければ、その差額分が支給されるという決まりがあります。

遺族厚生年金から自分の老齢厚生年金が引かれてしまっている（支給停止になっている）、ということではなく、自分の老齢厚生年金が全額もらえた上で、遺族厚生年金の金額が多ければ、その差額をもらえる、という解釈をするとよいと思います。

●参考・日本年金機構

監修・文／深川弘恵（ファイナンシャルプランナー）

都市銀行や保険会社、保険代理店での業務経験を通じて、CFP、証券外務員の資格を取得。相談業務やマネーセミナーの講師、資格本の編集等に従事。日本FP協会の埼玉支部においてFP活動を行っている。

文＝All About 編集部