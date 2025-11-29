フットサル日本女子代表は29日、FIFAフットサル女子ワールドカップ2025のグループリーグ最終戦でタンザニア女子代表と対戦した。

現在、フィリピンで史上初となるフットサル女子W杯が開催されており、今年5月に行われたAFC女子フットサルアジアカップ中国2025で優勝を果たしたフットサル日本女子代表も参戦中。23日に行われたグループリーグ初戦のニュージーランド女子代表戦は6－0で完封勝利を収め、記念すべき初勝利を手にした。続く、第2節ポルトガル女子代表戦はFIFAランキング3位の相手に1－3で落としていた。

そして、グループリーグ突破を懸け、第3節はタンザニア女子代表と対戦。日本は開始58秒で江川涼が先制点を挙げると、その後、松本直美と中村みづきが追加点を奪い、3点のリードで試合を折り返す。

第2ピリオドに入っても、攻撃の手を緩めない日本は24分にキャプテンの伊藤果穂が強烈なシュートでネットに突き刺すと、ここからゴールラッシュ。岩崎裕加、高橋京花などにも得点が生まれ、終わってみれば9－0で大勝。勝ち点を「6」に伸ばし、グループリーグ突破が決まった。

次戦は決勝トーナメント・準々決勝となり、12月2日にFIFAランキング1位のブラジル女子代表と対戦する。