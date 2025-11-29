今年12月、4回目の実施を迎えるプロ野球の現役ドラフト。細川成也（中日ドラゴンズ）を筆頭に、移籍によって大きくブレイクした選手もいたが、結果を出せずに苦しむ選手も珍しくなかった。今回は、現役ドラフトで移籍したものの、新天地で輝けなかった野手を取り上げたい。

正隨優弥

[caption id="attachment_94110" align="alignnone" width="530"] 広島時代の正隨優弥（写真：産経新聞社）[/caption]

・投打：右投右打

・身長／体重：180cm／100kg

・生年月日：1996年4月2日

・経歴：大阪桐蔭高 - 亜細亜大

・ドラフト：2018年ドラフト6位（広島）

名門校の4番を経験し、プロの世界で期待された選手が正隨優弥だ。

大阪桐蔭高では3年夏に4番を任され、2014年の夏の甲子園に出場。決勝まで勝ち上がり、三重高との試合に勝利して優勝を経験した。

卒業後は亜細亜大に進学し、長打力を評価され、2018年ドラフト6位で広島東洋カープから指名を受けた。

ルーキーイヤーこそ苦しむも、プロ2年目からファームで成績を残し始め、打率3割に迫るバッティングを見せた。しかし、一軍での出場機会は限定されていた。

その後も二軍での生活が長くなり、2022年の第1回現役ドラフトにおいて、東北楽天ゴールデンイーグルスから指名。舞台をパ・リーグに移すこととなった。

楽天移籍後もファームでは一定の働きを見せたが、一軍出場は1試合のみ。新天地でも輝きを放てないまま、1年限りで戦力外通告を受けた。

