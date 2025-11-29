今日の運勢は？ ★11月30日（日）12星座占いランキング！ 第1位は射手座（いて座）！ あなたの順位は何位…!?

2025年11月30日（日）の毎日占い「12星座ランキング」を発表！ ラジオ発のエンタメニュース＆コラム「TOKYO FM＋」では、今日の運勢や今週の運勢、心理テストなどを配信中です。2025年（令和7年）11月30日（日）のあなたの運勢を、東京・池袋占い館セレーネ所属・占い師の莉瑠（リル）さんが占います。「12星座別ランキング＆ワンポイントアドバイス」第1位は射手座（いて座）！ あなたの星座は何位……？恋愛運が好調です。今日は好きな人に積極的にアプローチをしてみたり、趣味や好きなことにとことん打ち込めたりするといい1日になりそうです。ラッキーカラーはオレンジ。好調な運気で調子良く1日を過ごすことができそうです。今日は直感が冴えやすいので、何かを選択する際は直感を参考にしてみましょう。成長に繋がるような日です。今日は視野を広くみることを心がけると、色々な発見がありそうです。映画をみたり、海外に関することに目を向けてみるのも良さそうです。今日は対人運が好調です。特に1対1のコミュニケーションが盛り上がりやすい日なので、積極的に対話を進めていきましょう。パートナーや大切な人とゆっくりと過ごす時間を持つのも良さそうです。趣味が充実しやすく、メッセージのやり取りが増えたり、友達とのコミュニケーションも活発になりやすい日です。なんとなく頭に浮かんだ人がいればその人にメッセージを送ってみるのも良さそうです。コミュニケーションが活発な運気です。今日は様々な人との縁がつながりやすいタイミングなので、積極的に人付き合いをしていきましょう。金運が好調です。今日は外出をすることで息抜きがうまくできそうな日です。ショッピングに出かけたり、カフェでの息抜きがおすすめです。プライベートがテーマの日です。今日は部屋の掃除をしたり、スマホのデータの整理をしたりするのに向いています。いつも後回しにしてしまっていることがあれば、今日中に片づけてしまいましょう。内省がテーマの日。今日はこれまでを振り返ってみましょう。思わぬ気付きが出てきそうです。手帳を見直してみたり、スマホの写真データを見るのも良さそうです。仕事運が好調で忙しい1日となりそうです。今日は完璧を求めすぎないようにしましょう。どんなに忙しくても夜は早めの就寝がおすすめです。今日はストレッチやヨガなど、身体を動かしたり、温泉や銭湯に行って身体を温めたりするといい日です。心が落ち着く時間を大切にしましょう。色々な人との交流を大切にすると思わぬ発見がありそうです。今日はなるべく聞き手に回ることを心がけて過ごしてみましょう。今日は身体を動かしたり、外出したりすると運気がアップしやすい日です。近所を散歩するのもおすすめです。■監修者プロフィール：莉瑠（リル）占い館セレーネ所属。10代に占いに出会い、勉強、コミュニケーションなどの苦手な部分を克服。成績も最下位からトップに。OL、芸能活動を経て、悩みやコンプレックスを持つ方に寄り添いたいと本格的に占いの世界に進出。SATORI電話占い月間ランキング連続1位。Webサイト：https://selene-uranai.com/オンライン占いセレーネ：https://online-uranai.jp/