2025明治安田J3リーグ最終節が29日に行われた。
ヴァンラーレ八戸がクラブ史上初のJ2昇格を決めた。FC琉球に追いつかれたものの、68分に永田一真が試合を振り出しに戻す。八戸は2位を死守し、FC大阪との自動昇格争いを制した。
すでに昇格を決めていた栃木シティは、SC相模原に快勝でリーグ優勝を決めた。ピーター・ウタカのゴールで先制すると、田中パウロ淳一と吉田篤志が2得点の活躍を披露して5－0で勝利した。
残り1枠を5チームが争ったJ2昇格プレーオフ出場権は、ツエーゲン金沢が手にした。パトリックの2ゴールなどで鹿児島ユナイテッドFCとの打ち合いを制して6位フィニッシュを果たした。
なお、前節終了時点で最下位が確定していたアスルクラロ沼津は、日本フットボールリーグ（JFL）の2位レイラック滋賀との入れ替え戦に臨む。J3ライセンスを持たないHonda FCがJFLを制したため、J3リーグの19位以上は残留する。
最終節の試合結果と最終順位表、J2昇格プレーオフおよびJ3・JFL入れ替え戦の日程は以下の通り。◆■J3第38節
▼11月29日（土）
福島ユナイテッドFC 2－1 テゲバジャーロ宮崎
SC相模原 0－5 栃木シティ
松本山雅FC 2－1 ギラヴァンツ北九州
AC長野パルセイロ 0－4 栃木SC
ツエーゲン金沢 4－2 鹿児島ユナイテッドFC
FC岐阜 2－3 FC大阪
ガイナーレ鳥取 2－1 奈良クラブ
カマタマーレ讃岐 1－0 アスルクラロ沼津
高知ユナイテッドSC 0－1 ザスパ群馬
FC琉球 1－1 ヴァンラーレ八戸
※（）内は勝ち点／得失点差
1位 栃木C（77／＋32）
2位 八戸（72／＋23）
3位 FC大阪（71／＋22）
4位 宮崎（67／＋16）
5位 鹿児島（66／＋25）
6位 金沢（59／＋8）
7位 栃木SC（58／＋6）
8位 北九州（56／＋5）
9位 奈良（56／＋4）
10位 福島（56／－7）
11位 鳥取（51／－5）
12位 相模原（50／－12）
13位 岐阜（47／－8）
14位 群馬（46／－3）
15位 松本（43／－9）
16位 琉球（40／－16）
17位 讃岐（38／－16）
18位 高知（38／－20）
19位 長野（35／－28）
20位 沼津（28／－17）
【準決勝】
▼12月7日（日）
FC大阪 vs 金沢
宮崎 vs 鹿児島
【決勝】
▼12月14日（日）
【第1戦】
▼12月7日（日）
13:00 滋賀 vs 沼津
【第2戦】
▼12月14日（日）
14:00 沼津 vs 滋賀