　2025明治安田J3リーグ最終節が29日に行われた。

　ヴァンラーレ八戸がクラブ史上初のJ2昇格を決めた。FC琉球に追いつかれたものの、68分に永田一真が試合を振り出しに戻す。八戸は2位を死守し、FC大阪との自動昇格争いを制した。

　すでに昇格を決めていた栃木シティは、SC相模原に快勝でリーグ優勝を決めた。ピーター・ウタカのゴールで先制すると、田中パウロ淳一と吉田篤志が2得点の活躍を披露して5－0で勝利した。

　残り1枠を5チームが争ったJ2昇格プレーオフ出場権は、ツエーゲン金沢が手にした。パトリックの2ゴールなどで鹿児島ユナイテッドFCとの打ち合いを制して6位フィニッシュを果たした。

　なお、前節終了時点で最下位が確定していたアスルクラロ沼津は、日本フットボールリーグ（JFL）の2位レイラック滋賀との入れ替え戦に臨む。J3ライセンスを持たないHonda FCがJFLを制したため、J3リーグの19位以上は残留する。

　最終節の試合結果と最終順位表、J2昇格プレーオフおよびJ3・JFL入れ替え戦の日程は以下の通り。

◆■J3第38節

▼11月29日（土）
福島ユナイテッドFC　2－1　テゲバジャーロ宮崎
SC相模原　0－5　栃木シティ
松本山雅FC　2－1　ギラヴァンツ北九州
AC長野パルセイロ　0－4　栃木SC
ツエーゲン金沢　4－2　鹿児島ユナイテッドFC
FC岐阜　2－3　FC大阪
ガイナーレ鳥取　2－1　奈良クラブ
カマタマーレ讃岐　1－0　アスルクラロ沼津
高知ユナイテッドSC　0－1　ザスパ群馬
FC琉球　1－1　ヴァンラーレ八戸

◆■順位表

※（）内は勝ち点／得失点差

1位　栃木C（77／＋32）
2位　八戸（72／＋23）
3位　FC大阪（71／＋22）
4位　宮崎（67／＋16）
5位　鹿児島（66／＋25）
6位　金沢（59／＋8）
7位　栃木SC（58／＋6）
8位　北九州（56／＋5）
9位　奈良（56／＋4）
10位　福島（56／－7）
11位　鳥取（51／－5）
12位　相模原（50／－12）
13位　岐阜（47／－8）
14位　群馬（46／－3）
15位　松本（43／－9）
16位　琉球（40／－16）
17位　讃岐（38／－16）
18位　高知（38／－20）
19位　長野（35／－28）
20位　沼津（28／－17）

◆■明治安田J2昇格プレーオフ2025

【準決勝】
▼12月7日（日）
FC大阪　vs　金沢
宮崎　vs　鹿児島

【決勝】
▼12月14日（日）

【第1戦】
▼12月7日（日）
13:00　滋賀　vs　沼津

【第2戦】
▼12月14日（日）
14:00　沼津　vs　滋賀