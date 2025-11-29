2025明治安田J3リーグ最終節が29日に行われた。

ヴァンラーレ八戸がクラブ史上初のJ2昇格を決めた。FC琉球に追いつかれたものの、68分に永田一真が試合を振り出しに戻す。八戸は2位を死守し、FC大阪との自動昇格争いを制した。

すでに昇格を決めていた栃木シティは、SC相模原に快勝でリーグ優勝を決めた。ピーター・ウタカのゴールで先制すると、田中パウロ淳一と吉田篤志が2得点の活躍を披露して5－0で勝利した。

残り1枠を5チームが争ったJ2昇格プレーオフ出場権は、ツエーゲン金沢が手にした。パトリックの2ゴールなどで鹿児島ユナイテッドFCとの打ち合いを制して6位フィニッシュを果たした。

なお、前節終了時点で最下位が確定していたアスルクラロ沼津は、日本フットボールリーグ（JFL）の2位レイラック滋賀との入れ替え戦に臨む。J3ライセンスを持たないHonda FCがJFLを制したため、J3リーグの19位以上は残留する。

最終節の試合結果と最終順位表、J2昇格プレーオフおよびJ3・JFL入れ替え戦の日程は以下の通り。

◆■J3第38節

▼11月29日（土）

福島ユナイテッドFC 2－1 テゲバジャーロ宮崎

SC相模原 0－5 栃木シティ

松本山雅FC 2－1 ギラヴァンツ北九州

AC長野パルセイロ 0－4 栃木SC

ツエーゲン金沢 4－2 鹿児島ユナイテッドFC

FC岐阜 2－3 FC大阪

ガイナーレ鳥取 2－1 奈良クラブ

カマタマーレ讃岐 1－0 アスルクラロ沼津

高知ユナイテッドSC 0－1 ザスパ群馬

FC琉球 1－1 ヴァンラーレ八戸

◆■順位表

※（）内は勝ち点／得失点差

1位 栃木C（77／＋32）

2位 八戸（72／＋23）

3位 FC大阪（71／＋22）

4位 宮崎（67／＋16）

5位 鹿児島（66／＋25）

6位 金沢（59／＋8）

7位 栃木SC（58／＋6）

8位 北九州（56／＋5）

9位 奈良（56／＋4）

10位 福島（56／－7）

11位 鳥取（51／－5）

12位 相模原（50／－12）

13位 岐阜（47／－8）

14位 群馬（46／－3）

15位 松本（43／－9）

16位 琉球（40／－16）

17位 讃岐（38／－16）

18位 高知（38／－20）

19位 長野（35／－28）

20位 沼津（28／－17）

◆■明治安田J2昇格プレーオフ2025

【準決勝】

▼12月7日（日）

FC大阪 vs 金沢

宮崎 vs 鹿児島

【決勝】

▼12月14日（日）

【第1戦】

▼12月7日（日）

13:00 滋賀 vs 沼津

【第2戦】

▼12月14日（日）

14:00 沼津 vs 滋賀