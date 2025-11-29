水戸ホーリーホックが、2025明治安田J2リーグを制し、クラブ史上初となるJ1リーグ昇格を達成した。

4チームに自動昇格の可能性が残された状況で迎えた29日のJ2最終節。水戸はホームで大分トリニータと対戦した。後半開始早々に多田圭佑がこじ開けると、75分に山本隼大がミドルシュートで大きな追加点を奪う。2－0で勝利した水戸は自力で2位以内を決めると、引き分けたV・ファーレン長崎を得失点差で上回ってJ2優勝も果たした。

快挙を受け、かつて水戸で活躍した選手たちから、SNSで続々と祝福の声が寄せられた。2017シーズンに松本山雅FCからの期限付き移籍で水戸に在籍した日本代表FW日本代表FW前田大然（セルティック／スコットランド）は、「優勝、昇格おめでとうございます！ 一体感があるチームはそりゃ強いよ！ プレッシャーのある中、本当に素晴らしい試合でした！ ここからがスタート！ 引き続き応援しています！」と古巣を祝福。

前田と同時期に水戸でプレーした人気解説者の林陵平氏も「古巣の水戸がJ2優勝して、J1昇格！！！ 感慨深い おめでとうございます！！」と自身の公式Xで喜びを綴った。

また、浦和レッズからの期限付き移籍で通算2年間水戸でプレーした日本代表MF伊藤涼太郎（シント・トロイデン／ベルギー）は、「水戸ホーリーホックに関わる全ての皆さんおめでとうございます。河川敷で練習していた頃を知っている身としては、本当にとんでもない事を成し遂げたな、と朝から鳥肌が止まらないです！ みなさんの努力が報われて本当に嬉しい！ これからもっと水戸の街がサッカーで盛り上がる事を願ってます！！」と投稿。続けて、「次は皆さんの番。」と2026－27シーズンをJ2リーグで戦う古巣のアルビレックス新潟にもエールを送っている。

水戸は2000年からJ2に参入し、在籍26季目。J2最長在籍クラブによる昇格となった。また外国籍枠の選手が所属していないチームのJ1昇格は、Jリーグの歴史上初めてとなる。

【動画】歓喜の瞬間！ 水戸がJ2優勝で初J1へ！