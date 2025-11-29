大谷翔平 最新情報

大谷翔平選手が所属するロサンゼルス・ドジャースは、大谷、山本由伸投手、ブレイク・スネル投手、タイラー・グラスノー投手の来季先発ローテーション入りが濃厚とみられている。だが、その一員であるグラスノーにトレードの可能性が浮上しているという。米メディア『ファンサイデッド』が報じた。

同メディアは「ESPN幹部のアンケート調査で、投票者のひとりがグラスノーを『隠れたトレード候補』だと述べた上で、『ドジャースは大谷ら複数の投手たちで先発ローテを組むことができる。そうなると、グラスノーをトレード市場に出して、チームの弱点を補うことができるように思える』と説明している」と言及。

続けて、「グラスノーは才能豊かではあるが、怪我に悩まされ続けている。それでも、投手不足に悩むチームにとっては魅力的な移籍金となる可能性を秘めている。それが中堅、三塁、あるいは外野とのトレードを意味するのかは不明だが、これらはいずれも補強の可能性があるポジションだ。しかし、グラスノーがトレードされたという知らせが私たち全員に届いたら、かなりの衝撃を受けるだろう」と記している。

今オフのドジャースはリリーフ、外野の補強が急務とされているが、狙いの選手を獲得するためにグラスノーをトレード要員にするというような展開は果たしてあり得るのだろうか。

