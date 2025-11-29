2025明治安田J2リーグ最終節が29日に行われた。

水戸ホーリーホックが26年目にクラブ史上初のJ1リーグ昇格とJ2優勝を決めた。大分トリニータを迎えた一戦はスコアレスで折り返したものの、後半にこじ開けて2－0で勝利。自力での2位以内を決めた。

V・ファーレン長崎も2018年以来のJ1昇格が決定。徳島ヴォルティスに先制を許したものの、翁長聖のゴールで追いつきドロー決着。優勝は得失点差で水戸に譲ったが、自動昇格権を死守した。

ジェフユナイテッド千葉はFC今治に5－0で大勝したものの、水戸と長崎に逃げ切られて自動昇格ならず、プレーオフに参戦する。

プレーオフに出場するのは千葉、徳島、ジュビロ磐田、RB大宮アルディージャの4チーム。ジュビロ磐田がサガン鳥栖に競り勝って逆転で5位浮上。ベガルタ仙台がいわきFCに敗れて7位に転落した。

残留争いでもドラマが生まれた。17位ロアッソ熊本が引き分け、18位カターレ富山は4－1で勝利。熊本と富山が勝ち点で並ぶと、得失点差で富山が逆転し、奇跡の残留を成し遂げた。レノファ山口FCは大宮との打ち合いを制したものの、19位で11年ぶりのJ3リーグ降格が決まった。

最終節の試合結果と最終順位表、J1昇格プレーオフの日程は以下の通り。

◆■J2第38節

▼11月29日（土）

北海道コンサドーレ札幌 3－0 愛媛FC

ベガルタ仙台 0－1 いわきFC

モンテディオ山形 2－1 藤枝MYFC

水戸ホーリーホック 2－0 大分トリニータ

ジェフユナイテッド千葉 5－0 FC今治

カターレ富山 4－1 ブラウブリッツ秋田

レノファ山口FC 3－2 RB大宮アルディージャ

徳島ヴォルティス 1－1 V・ファーレン長崎

サガン鳥栖 1－2 ジュビロ磐田

ロアッソ熊本 0－0 ヴァンフォーレ甲府

◆■順位表

※（）内は勝ち点／得失点差

1位 水戸（70／＋21）

2位 長崎（70／＋19）

3位 千葉（69／＋22）

4位 徳島（65／＋21）

5位 磐田（64／＋8）

6位 大宮（63／＋21）

7位 仙台（62／＋11）

8位 鳥栖（58／＋3）

9位 いわき（56／＋11）

10位 山形（53／＋4）

11位 今治（53／0）

12位 札幌（53／－13）

13位 甲府（44／－8）

14位 秋田（43／－16）

15位 藤枝（39／－9）

16位 大分（38／－17）

17位 富山（37／－15）

18位 熊本（37／－16）

19位 山口（36／－11）

20位 愛媛（22／－36）

◆■明治安田J1昇格プレーオフ

【準決勝】

▼12月7日（日）

千葉 vs 大宮

徳島 vs 磐田

【決勝】

▼12月13日（土）

【動画】歓喜の瞬間！ 水戸がJ2優勝で初J1へ！