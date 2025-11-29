大混戦のJ2リーグを勝ち抜いた水戸 [写真]＝J.LEAGUE via Getty Images

　2025明治安田J2リーグ最終節が29日に行われた。

　水戸ホーリーホックが26年目にクラブ史上初のJ1リーグ昇格とJ2優勝を決めた。大分トリニータを迎えた一戦はスコアレスで折り返したものの、後半にこじ開けて2－0で勝利。自力での2位以内を決めた。

　V・ファーレン長崎も2018年以来のJ1昇格が決定。徳島ヴォルティスに先制を許したものの、翁長聖のゴールで追いつきドロー決着。優勝は得失点差で水戸に譲ったが、自動昇格権を死守した。

　ジェフユナイテッド千葉はFC今治に5－0で大勝したものの、水戸と長崎に逃げ切られて自動昇格ならず、プレーオフに参戦する。

　プレーオフに出場するのは千葉、徳島、ジュビロ磐田、RB大宮アルディージャの4チーム。ジュビロ磐田がサガン鳥栖に競り勝って逆転で5位浮上。ベガルタ仙台がいわきFCに敗れて7位に転落した。

　残留争いでもドラマが生まれた。17位ロアッソ熊本が引き分け、18位カターレ富山は4－1で勝利。熊本と富山が勝ち点で並ぶと、得失点差で富山が逆転し、奇跡の残留を成し遂げた。レノファ山口FCは大宮との打ち合いを制したものの、19位で11年ぶりのJ3リーグ降格が決まった。

　最終節の試合結果と最終順位表、J1昇格プレーオフの日程は以下の通り。

◆■J2第38節

▼11月29日（土）
北海道コンサドーレ札幌　3－0　愛媛FC
ベガルタ仙台　0－1　いわきFC
モンテディオ山形　2－1　藤枝MYFC
水戸ホーリーホック　2－0　大分トリニータ
ジェフユナイテッド千葉　5－0　FC今治
カターレ富山　4－1　ブラウブリッツ秋田
レノファ山口FC　3－2　RB大宮アルディージャ
徳島ヴォルティス　1－1　V・ファーレン長崎
サガン鳥栖　1－2　ジュビロ磐田
ロアッソ熊本　0－0　ヴァンフォーレ甲府

◆■順位表

※（）内は勝ち点／得失点差

1位　水戸（70／＋21）
2位　長崎（70／＋19）
3位　千葉（69／＋22）
4位　徳島（65／＋21）
5位　磐田（64／＋8）
6位　大宮（63／＋21）
7位　仙台（62／＋11）
8位　鳥栖（58／＋3）
9位　いわき（56／＋11）
10位　山形（53／＋4）
11位　今治（53／0）
12位　札幌（53／－13）
13位　甲府（44／－8）
14位　秋田（43／－16）
15位　藤枝（39／－9）
16位　大分（38／－17）
17位　富山（37／－15）
18位　熊本（37／－16）
19位　山口（36／－11）
20位　愛媛（22／－36）

◆■明治安田J1昇格プレーオフ

【準決勝】
▼12月7日（日）
千葉　vs　大宮
徳島　vs　磐田

【決勝】
▼12月13日（土）

【動画】歓喜の瞬間！　水戸がJ2優勝で初J1へ！