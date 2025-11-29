2025明治安田J2リーグ最終節が29日に行われた。
水戸ホーリーホックが26年目にクラブ史上初のJ1リーグ昇格とJ2優勝を決めた。大分トリニータを迎えた一戦はスコアレスで折り返したものの、後半にこじ開けて2－0で勝利。自力での2位以内を決めた。
V・ファーレン長崎も2018年以来のJ1昇格が決定。徳島ヴォルティスに先制を許したものの、翁長聖のゴールで追いつきドロー決着。優勝は得失点差で水戸に譲ったが、自動昇格権を死守した。
ジェフユナイテッド千葉はFC今治に5－0で大勝したものの、水戸と長崎に逃げ切られて自動昇格ならず、プレーオフに参戦する。
プレーオフに出場するのは千葉、徳島、ジュビロ磐田、RB大宮アルディージャの4チーム。ジュビロ磐田がサガン鳥栖に競り勝って逆転で5位浮上。ベガルタ仙台がいわきFCに敗れて7位に転落した。
残留争いでもドラマが生まれた。17位ロアッソ熊本が引き分け、18位カターレ富山は4－1で勝利。熊本と富山が勝ち点で並ぶと、得失点差で富山が逆転し、奇跡の残留を成し遂げた。レノファ山口FCは大宮との打ち合いを制したものの、19位で11年ぶりのJ3リーグ降格が決まった。
最終節の試合結果と最終順位表、J1昇格プレーオフの日程は以下の通り。◆■J2第38節
▼11月29日（土）
北海道コンサドーレ札幌 3－0 愛媛FC
ベガルタ仙台 0－1 いわきFC
モンテディオ山形 2－1 藤枝MYFC
水戸ホーリーホック 2－0 大分トリニータ
ジェフユナイテッド千葉 5－0 FC今治
カターレ富山 4－1 ブラウブリッツ秋田
レノファ山口FC 3－2 RB大宮アルディージャ
徳島ヴォルティス 1－1 V・ファーレン長崎
サガン鳥栖 1－2 ジュビロ磐田
ロアッソ熊本 0－0 ヴァンフォーレ甲府
※（）内は勝ち点／得失点差
1位 水戸（70／＋21）
2位 長崎（70／＋19）
3位 千葉（69／＋22）
4位 徳島（65／＋21）
5位 磐田（64／＋8）
6位 大宮（63／＋21）
7位 仙台（62／＋11）
8位 鳥栖（58／＋3）
9位 いわき（56／＋11）
10位 山形（53／＋4）
11位 今治（53／0）
12位 札幌（53／－13）
13位 甲府（44／－8）
14位 秋田（43／－16）
15位 藤枝（39／－9）
16位 大分（38／－17）
17位 富山（37／－15）
18位 熊本（37／－16）
19位 山口（36／－11）
20位 愛媛（22／－36）
【準決勝】
▼12月7日（日）
千葉 vs 大宮
徳島 vs 磐田
【決勝】
▼12月13日（土）