杉浦太陽「一生に一度は行ってみたい！」思い出に残る“親子旅行”冬のオススメ旅先は？

タレントの杉浦太陽がパーソナリティをつとめるTOKYO FM、FM AICHIのラジオ番組「SBI損保 presents TOKYO こども TIMES」（毎週土曜14:55～15:00）。 “パパ・ママとキッズの会話の架け橋に”をコンセプトに、子どもに関する多彩なトピックを紹介しています。

11月29日（土）の放送では、「親子で行ってみてはどうですか？」の海外旅行情報として、フィンランド・ヘルシンキへの旅を提案しました。

◆ムーミン、サンタクロースの故郷「フィンランド」

番組冒頭、杉浦は今回提案する行き先がフィンランドの首都・ヘルシンキであることに触れ、「“おっ！ そう来ましたか！”と思った方もいると思いますが、確かになかなか遠くて冬は寒いですが、きっと思い出に残る旅になるはずです」と熱弁。

ヨーロッパ北東部にあるフィンランドは、日本から直行便でおよそ13時間。首都・ヘルシンキは、世界で最も住みやすい都市の1つと言われている街です。

フィンランドには魅力的な観光リソースが数多くあります。トーベ・ヤンソンが作り出したムーミンシリーズのムーミンのふるさとであり、さらにサンタクロースの故郷でもあります。また、北欧デザインの家具や雑貨も有名です。

◆寒いからこその楽しみ！ クリスマスマーケットとサンタクロース村

冬のフィンランドの気温は1℃～マイナス4℃。しかし、寒いからこその楽しみがあります。

これからの季節は、クリスマスマーケット。ヘルシンキのクリスマスマーケットには100以上の屋台が並び、雑貨の買い物やお菓子や温かい飲み物を楽しみます。

フィンランド北部のラップランド地方にはサンタクロース村があり、サンタクロースが暖かく迎えてくれます。ヘルシンキから夜行列車「サンタクロース・エクスプレス」で12時間。タイミングが良ければオーロラを見ることもできるとか。

杉浦は「しんしんと雪が降り積もるなか、サンタクロースが迎えてくれる……これ、一生に一度は行ってみたいです！」と興奮気味に語りました。

◆サウナ好きの杉浦太陽も注目！「本場のサウナ体験」

杉浦は、サウナ発祥がフィンランドであることにも言及。自身も大のサウナ好きで、“サウナー”であることを明かした杉浦は「サウナ好きのお母さんお父さんもいると思いますが、本場のサウナ体験したくないですか？ 一生自慢できるじゃないですか。『本場で入ってきたんですけど……』『マジで良かったよ』みたいな」と、親子海外旅行先としてフィンランドを提案しました。

