サントスのブラジル代表FWネイマールが、左ひざに痛みを抱えながらも1ゴール1アシストを記録した。

サントスが今季のカンピオナート・ブラジレイロ・セリエA（全国選手権）で残留争いに巻き込まれるなか、ネイマールは19日の第34節ミラソウ戦で左ひざの半月板を損傷。25日の第35節インテルナシオナル戦を欠場し、年内残り3試合も戦線離脱が予想されていた。

しかし、ネイマールはサントスが降格圏に沈む状況を受けて“強行出場”を決意。28日のスポルチ・レシフェ戦で左ひざに保護装具を着用しながら先発すると、26分に先制点を記録した。

その後にサントスがオウンゴールでリードを広げると、ネイマールは67分に左コーナーキックで元Jリーガーのジョアン・シミッチの追加点をアシストする。ネイマールは90分までプレーして、サントスの3－0の勝利に貢献した。ライバルたちがこの後に試合を控えるなか、サントスは勝ち点を「41」に伸ばして、降格圏から脱出している。

現在33歳のネイマールは2009年にサントスでデビューを飾り、バルセロナやパリ・サンジェルマン（PSG）、アル・ヒラルを経て、今年1月末に11年半ぶりサントス復帰を果たした。今季は4度の負傷に泣かされているが、公式戦26試合の出場で8ゴール4アシストを記録している。

【ハイライト動画】サントスvsスポルチ・レシフェ