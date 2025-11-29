大谷翔平 最新情報

ロサンゼルス・ドジャースは今オフ、ワールドシリーズ3連覇を目指して積極的な補強に動くとみられている。しかし、最大の注目選手だったカイル・タッカー外野手の争奪戦においては劣勢スタートとなるかもしれない。米メディア『LAFB』のライアン・アンダーソン記者が言及した。

タッカーはFA市場で総額4億2700万ドル（約661.8億円）級の契約が予想されており、獲得可能な球団は限られる。その中でもニューヨーク・ヤンキースが最有力だと言われているようだ。

ヤンキースにとってタッカーは、コディ・ベリンジャー外野手より安定した長期的戦力になると評価されており、ヤンキース打線にとって理想的な補強となる。

ヤンキースがタッカー獲得に動く一方で、ドジャースはまだ興味がある段階だとされる。ワールド連覇中の球団ではあるが、その慎重な姿勢が争奪戦で後れを取る要因になりかねない。

注目の集まるタッカーの動向についてアンダーソン氏は「ヤンキースにとって彼の獲得は、アーロン・ジャッジ外野手と外野で組むことで、目立つ外野の穴を埋めて新たな支配の幕開けとなる可能性がある。ドジャースにとって戸惑いは世代を超えた才能の喪失を意味し、すでに混雑したフリーエージェント（FA）市場で代わりを探すことになる」と言及した。

