埼玉西武ライオンズは22日、東京都内で2025年ドラフト新入団選手の囲み取材を実施した。「見たいと思ってもらえる投手」を目指すーーそう語ったのが、上智大硬式野球部から初のドラフト指名を受けた正木悠馬だ。自ら積み上げた技術を携えた右腕が、挑戦の第一歩を踏み出す。（文・羽中田）

独学で投球技術を磨いた「異色のエリート」

正木は、西武から育成選手ドラフト6位で指名を受けた。目標とする選手は、ウォーカー・ビューラー（現・フィリーズ）。昨季までロサンゼルス・ドジャースに所属し、大谷翔平、山本由伸とともにプレーした投手だ。

正木は、大学では専門知識を自ら吸収し、動画やSNSを活用しながら、独学で投球技術を磨き上げた。その姿勢は、まさに「異色のエリート」だ。

2002年11月19日生まれ。まだ初々しさが残りながらも、言葉の端々から覚悟の強さが伝わる。「難しいことに挑戦するのが好き」という性格は、逆境に立たされたときこそ輝きを増すことだろう。

セールスポイントに掲げるのは「諦めの悪さ」と語る。手に入れたい未来があるからこそ、足を止めることは決してない。

正木は英語力にも秀でており、「大学ではスペイン語も学んだ」とのこと。サンクスフェスタでは流暢な英語スピーチを披露するなど、グローバル化が進む球界において、環境適応力の高さは評価されるはずだ。

目指すは「見たいと思ってもらえる投手」

正木は「この投手のピッチングが見たい、真っ直ぐを見たいと思ってもらえる投手を目指す」と話す。観る者の心を捉える投手への道のりが始まる。

憧れの存在と語るビューラーは、2024年ワールドシリーズで胴上げ投手となっている。正木も歓喜の瞬間にマウンドへ立つべく、チームに必要とされる選手になることに期待したい。

育成指名からの挑戦は、決して平坦な道ではない。だが、不可能を可能に変えてきた人生が、今まで以上に正木の武器になる。

上智大史上初のプロ野球選手という肩書きは、ここから新しい伝説へと変わっていくだろう。

誰も踏み込んだことのないルートを、プロの世界で切り開く。その右腕に、未来を掴む答えがある。

