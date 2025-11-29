大谷翔平 最新情報

大谷翔平選手が所属するロサンゼルス・ドジャースは今オフ、故障者や不振選手が目立った外野陣のテコ入れに動くとみられている。カイル・タッカー外野手（シカゴ・カブスFA）をはじめ複数選手の名が取りざたされているが、ノンテンダー選手の中にも適役がいるかもしれない。米メディア『ドジャースウェイ』が報じた。

獲得候補に挙がっているのは、日本時間22日にテキサス・レンジャーズをノンテンダーとなったアドリス・ガルシア外野手。2023年に当時ロサンゼルス・エンゼルス所属の大谷と本塁打王を争った（大谷が44本塁打、ガルシアは39本塁打）ことで知られるが、今季は.227、19本塁打、75打点と確実性を欠いた。

同メディアは「解雇された選手の中で最も知名度の高いガルシアがここに名を連ねるのは、かつては想像すらできなかったことだ。レンジャーズがワールドシリーズ（WS）を制した2023年、真の戦力へと成長し39本塁打を放ったが、その後は2年連続で悪夢のようなシーズンを経験した。依然として強烈な打球を放ってはいるが、打球の浮き具合とコンタクトの安定性は失われている。スイングの微調整と新たな助言によって、これらの課題は克服できるかもしれない」と言及。

続けて、「噂によれば、ドジャースはタッカーとの10年契約で負担を過重にしたくないようだ。ガルシアを獲得し、彼の生産性を最大化する方法を見つける方が、より合理的かつ馴染み深いと感じられる」と記している。

