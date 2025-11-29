プロ野球の世界は夢をつかむ最高の舞台だが、現実の厳しさは想像を絶する。球団の未来を託され、ファンの期待を一身に背負いながらも、重圧やけがの影響で非情な通告を受ける選手も少なくない。今回は、入団1年目で戦力外通告を受けた選手を取り上げる。（文・シモ）

乙坂智

[caption id="attachment_225948" align="alignnone" width="530"] 読売ジャイアンツの乙坂智（写真：産経新聞社）[/caption]

・投打：右投左打

・身長／体重：183cm／83kg

・生年月日：1994年1月6日

・経歴：横浜高

・ドラフト：2011年ドラフト5位（横浜）

乙坂智は今季途中に読売ジャイアンツにテスト入団したが、1年足らずで戦力外通告を受けた。

横浜高時代に春夏の甲子園に出場し、勝負強い打撃で注目された乙坂。その後、2011年ドラフト5位で横浜ベイスターズ（現：DeNA）に入団した。

プロ3年目の2014年に初打席初本塁打を放つと、翌2015年は52試合の出場で打率.226、3本塁打、10打点をマーク。

プロ8年目の2019年には、97試合に出場して打率.245、2本塁打、17打点とキャリアハイの成績を残した。

しかし、2021年は17試合の出場で打率.211の成績にとどまると、5月28日に一軍登録抹消。同年オフに戦力外通告を受けた。

その後は、メキシカンリーグ、アメリカの独立リーグ、今季はシアトル・マリナーズとマイナー契約を結ぶなど活躍の場を求めたが、定着には至らず。

新天地を求める中、今季7月11日に巨人の入団テストを受けて入団。だが、出場機会に恵まれなかった。

8月9日には地元・横浜でNPB復帰後初安打を放つも、5試合の一軍出場にとどまった。10月2日に戦力外通告を受け、入団からわずか3カ月ほどで退団という結末を迎えた。

【関連記事】

【了】