若手が伸び盛りで出場機会減

松本剛のジャイアンツ入団会見を見て、ため息が出た。あぁ、巨人の人になっちゃたなぁ。またユニフォームが似合うんだ。彼の明るくマジメな風貌に巨人のユニフォームはぴったりだった。僕は日本ハム球団創設以来の、本当に古参のファンだから張本勲が巨人入りしたときの違和感を知っている。河野博文がFAで巨人入りしたのも覚えている。もちろんガッツ、小笠原道大の巨人FA移籍も。みんなヒゲを剃ったり、心を入れ替えてよそ行きの振舞いをしていたり、あぁ、「憧れの巨人軍」に行くとこうなっちゃうんだと思った。それは（特に張本さんの頃は）人気で大きく水を開けられていたパ・リーグ党の僻（ひが）みであったろう。1970年代、パ・リーグは黒い霧事件（野球賭博にからんだ八百長疑惑）の影響で荒涼としていた。パの不人気球団からセ・リーグ、それも陽の当たる巨人へ移籍するイメージは、こう、「M-1の敗者復活戦で勝って決勝のスタジオへ駆けていくよっしゃー！」みたいなもんだった。

それが松本剛はフツーに巨人のユニが似合っている。何も無理していない。普段と変わらぬ落ち着いた表情で入団の意気込みを語っていた。スポーツ紙の報道で巨人FA移籍あり得ると想像していたわりにずーんと寂しさがやってきた。あぁ、自分は松本剛を頼りにしてたんだなぁと思う。ずっとファイターズに残っててほしかったのだ。

2025シーズン、松本剛の打撃成績は66試合出場、打率.188、本塁打0、盗塁3とさっぱりだった。ファイターズの外野は今、伸び盛りの若手揃いで、さすがの2022年首位打者も出番を激減させていた。またその出番減が不成績に輪をかけたと思う。松本剛は代打で結果を出すタイプじゃない。1試合4打席なら4打席立って、そのなかで駆け引きしていくタイプだ。今季はバッティングがさっぱりなのに新庄剛志監督はずっと1軍に置いていた。まぁ、守備もある。足もある。野球も知っている。総合力で手駒にしたい選手だったのだろう。それが一部のファンの不興を買った。なにか契約上、1軍の出場試合数の取り決めがあるんじゃないかと勘繰ったり、その登録枠を「聖域」と呼んだりした。たぶんそれらのファンは2軍で頑張ってる今川優馬や有薗直輝を使ってほしかったのだろう。3年前の首位打者も結果が出なければ2軍に落とすべきという考え方だ。まぁ、そうかもしれないし、そうでないかもしれない。それは監督さんの決めることだと僕なんかは思う。それでチームが低迷すれば結果責任を問われるのが監督さんという職業だ。

だから監督さんが文句を言われるのはある程度仕方ない。が、SNSの不興はかなりの部分、松本剛に向けられた。新庄監督と松本剛への誹謗中傷は目に余った。本当にけちょんけちょんなのだ。ファイターズを盛り立ててくれた2人へのリスペクトがない。なるべく目にしないように心がけたが、見るたび悲しくなった。僕でさえそうなんだから、松本剛本人やご家族の皆さん、彼を熱心に応援してるファンはどんなにつらかったろう。

「ヤングファイターズ」への懸念

今季、僕は極力、松本剛の応援タオルを持って球場へ行くことにした。僕はへそまがりで判官びいきだ。松本剛が逆風にさらされ、不振に喘いでいるならもちろん応援だ。俺一人になったって応援だ。ひとつ忘れられない出来事がある。9/25の西武戦（ベルーナドーム）だ。9回2死走者なし、1点ビハインドの場面で松本剛が代打で出てきた。僕は友人と1塁側内野席にいた。もちろん代打松本剛のアナウンスで応援タオルを出して、胸の前に掲げた。マウンドに平良海馬。カウントが3ボールになったのだ。確か3ボール2ストライク。隣りの席の女性（一人客のファイターズファン）がいきなり、「振んなよっ！」と毒づいた。ハッとした。だって真横で僕が「松本剛」と書いた応援タオルを掲げているのだ。松本剛は四球を選び、その後、代打野村佑希がショートゴロに倒れ、その試合は結局負けるんだけど、負けたことより「振んなよっ！」がショックだった。本当に酷いファンがいるのだと思った。

僕にとって松本剛は世代交代の低迷期、ファイターズを背負って立ってくれたヒーローだ。2022シーズン、最下位に沈むチームにあって彼の首位打者獲得は希望だった。全球団に負け越しても僕らには松本剛がいた。そのバットコントロールの妙技があった。ファンに誇りをもたらしてくれた。もちろんその温かい人柄も、優しいまなざし、リーダーシップもファイターズに欠かせないものだった。

ファイターズは伏見寅威のトレード移籍、松本剛のFA移籍で本当に若いチームとなった。僕は2人に新天地で大活躍してもらいたいが、もう一方で経験値のない「ヤングファイターズ」が心配でもある。現時点で石井一成のFAがどうなるかわからないが、（石井を別とすれば）30代の野手はレイエスと中島卓也くらいじゃないか。チームに重しがないイメージだ。勢いに乗ってるときはいいが、うまくいかないとき、伏見や松本剛の助言はチームメイトの支えだった。

ということを書いていたら西川遥輝の獲得調査を複数のスポーツ紙が報じている。まだ正式発表には至らないが、実現すれば「ハルタク」復活ということになり、ビッグニュースだ。但し、以前ファイターズ在籍時の西川遥輝はリーダータイプではなかった。他球団の飯を食って、どう野球観を変えただろう。今、パッと思いつくのは兄貴分の復帰を淺間大基が喜びそうだなぁということだ。但し、1軍の外野で生き残るには左のベテラン巧打者は一人いればいい。実際問題、西川と淺間はライバルになりそうだ。お互いを生かせればいちばんいいのだが。