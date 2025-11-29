岡山県備前市(びぜんし)は、県三大河川の「吉井川」が流れ、豊かな自然環境に恵まれているとともに、温暖な気候と自然災害の少なさを兼ねているまち。個性あふれる3つのエリアに分かれているのが特徴です。

今回は、瀬戸内海の美しさを眺めながら楽しめる備前市のイベント「備前日生大橋(びぜんひなせおおはし)マラソン2026」、ふるさと納税返礼品を紹介していきます。

※備前日生大橋の正式名称には絵文字(ハートマーク)が入りますが、以下本文内は「備前日生大橋」と記載します。

備前市の魅力を堪能! 「備前日生大橋マラソン2026」について

備前日生大橋マラソン2026

・開催日時：2026年3月8日(日)

・開催会場：日生病院前特設会場(岡山県備前市日生町寒河2570-41)​

・アクセス：JR赤穂線「日生駅」より徒歩4分(公共交通機関のご利用にご協力ください)

※公共交通機関の最新の運行情報・運休情報につきましては、各社のホームページ等をご確認ください。

「備前日生大橋」は、備前市日生町と鹿久居島(かくいじま)を結ぶ全長765mの橋です。正式名称に絵文字(ハートマーク)が使用されており、絵文字の仕様は前例がなく開通当初話題にもなりました。眼下には多くのカキ筏が浮かぶ日生ならではの風景も楽しむことができます。

2012年ロンドンオリンピックに出場した重友梨佐さんをゲストランナーに迎える「備前日生大橋マラソン2026」は、本格的に走りたいランナーに最適な10kmコースと、ファミリーや初心者、観光ランにもピッタリな3kmコースの2つの距離設定から選ぶことができ、初心者から上級者まで参加できるマラソン大会です。

なんといっても魅力的なのは、瀬戸内海国立公園の絶景を楽しめるコース! 多島美や青い海、空のパノラマが広がり、備前日生大橋を含む3つの架橋を渡る、景色の変化が楽しめる贅沢なルートです。気持ちの良い春の風と海風を浴びながら走る爽快感を満喫できます。

また、地元の温かい歓迎と活気あるおもてなしも魅力の一つ。マラソンでさわやかな汗をかいたあと、牡蠣や海の幸が有名な日生町ならではのグルメや観光も楽しみながら、身体の疲れを癒やすのも良さそうです。

「備前日生大橋マラソン2026」の詳細は以下です。

・受付 7：30～8：50(日生地域公民館)

・開会式 8：50～(日生病院前特設会場)

・スタート【3km】9：30～ 【10km】10：30～

備前市のふるさと納税返礼品について

瀬戸内海の絶景を満喫できる「備前日生大橋マラソン2026」への出走権は、ふるさと納税の返礼品にもなっています。

備前日生大橋マラソン2026 出走権(10km)

・提供事業者：備前日生大橋マラソン実行委員会事務局

・内容：備前日生大橋マラソン2026 ［10km］の出走権

・寄附金額：1万5,000円

瀬戸内の美しい景色を眼下に駆け抜けることができる、本マラソン大会の出走権です。10kmを完走したランナーの中から4名が抽選で「おかやまマラソン2026(フルマラソン)」へ招待されます。

※お申し込みの際は注意事項を必ずご確認のうえ、お手続きください。

備前日生大橋マラソン2026 出走権(3km)

・提供事業者：備前日生大橋マラソン実行委員会事務局

・内容：備前日生大橋マラソン2026 ［3km］の出走権

・寄附金額：1万円

初心者や長距離の走りに不安のある人も参加できるよう、3kmコースの出走権も用意されています。

今回は岡山県備前市のイベント「備前日生大橋マラソン2026」と、出走権の返礼品を紹介しました。絶景の架け橋を海風を感じながら駆け抜け、ひとあじ違う爽快感を楽しめるマラソン大会です。観光ができるのも本大会ならではのポイントで、牡蠣をはじめ自慢の海の幸を存分に味わえます。ふるさと納税を利用して参加することもできるので、少しでも興味のある人は、ぜひチェックしてみてくださいね。

