お笑いコンビ・ピースの又吉直樹が22日、公式YouTubeチャンネル『ピース又吉直樹【渦】公式チャンネル』を更新。“超能力”について私見を語った。

超能力は「ワクワクして好き」「否応なく感心せざるを得ない」

又吉直樹

「いまだに解決できていない謎」として、“超能力”を挙げた又吉は、「超能力って何なんやろう? 何の役に立つんやろう?」「超能力を何か社会に生かせたとか、あんま聞かないじゃないですか」と疑問に思っている様子。手品については、「エンターテインメント性が高いから。種があるだろうってわかってても面白い」としつつ、超能力については、「否応なく感心せざるを得ない」とつぶやいた。

続けて、「座禅組んで30センチ浮くことができる人が現れたとして。すごい! とは思うんですけど、それ何の役に立つんやろう?」と具体例を挙げながら話した又吉。「超能力って無駄な機能なんじゃないか」と推察し、「走り幅跳びで5メートル飛べました! っていう人のほうが、むしろすごいというか。30センチ浮けることが一体何なんや?」「仮に、30センチ浮くことができるお笑い芸人がいたとして、深夜番組には何回か出られると思うんですよ。すご～い! って。でも、絶対レギュラー番組は持てないでしょ」と持論を展開した。

一方で、超能力は「ワクワクして好き」だといい、「なんで俺らって、超能力に魅かれてしまうんやろう? すごい! ってこと以外の使い道ないのに……」「人を驚かすためのものでしかないやん」と再び疑問符。「自分ができないことなんて、むちゃくちゃあるのに。なんで超能力に過剰に反応するんやろう?」といぶかしげで、「もっといろんな人のそれぞれの仕事に対して、リスペクトを持ってもいいんじゃないか」「役立ってますからね。僕らが、特技とか技能やと思ってるもののほうが、“超”能力と呼ぶにふさわしいんじゃないかな」と提言していた。