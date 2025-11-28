◆本記事はプロモーションが含まれています。
街中や河川敷を歩いていると、かっこいいウェアやシューズを身にまとったランナーを多く見かけるようになりました。
体力のアップや体型キープなどをおこなうためにも、日頃から適度な運動を心がけるといいですよね。
毎日、短い距離でもコツコツと走り続けるためにも、足が疲れたり痛くなったりしないシューズ選びがポイント！
本記事では、スポーツブランド『アシックス』のシューズをチェックしていきます。
アシックス JOLT 5
最初に紹介するのが、アシックスの定番モデル『JOLT 5』。
足幅が広く、甲高の設計になっているので、日本人向けのモデルとしておすすめできますよ。
硬いアスファルトを歩いたり、駅の階段を昇り降りしたりしても、足への衝撃をEVAミッドソールが吸収してくれるのもポイント！
落ち着いたブラックカラーなので、ランニングはもちろん、通勤・通学にも選びやすい1足です。
アシックス PATRIOT 14
『PATRIOT 14』は、一度履いたらほかのランニングシューズには戻れなくなってしまうような履き心地です！
前足部分に厚みを持たせることで、ソフトでスムーズな接地感を実現していますよ。
豊富なカラーリングも特徴の『PATRIOT 14』。あなたのお気に入りを見つけてみてくださいね！
アシックス ハダシウォーカー
『ハダシウォーカー』のいいところは、商品名の通り『裸足感覚』で歩いたり走ったりできること。
足を包み込んでいながらも、本来の自然な動きをサポートするよう追求しているといいます。
歩行時の左右のブレを抑えたり、夜間の視認性を向上させる反射材を採用したり、消臭繊維を取り入れたり、細かな部分にもこだわっているのが魅力的。
着脱を簡単にするファスナーを配置しているのも特徴でしょう。
クッション性や耐久性にも優れた、特別な快適シューズです！
アシックス GEL-VENTURE 6
険しい山道を走るトレイルランにも対応しているのが、『GEL-VENTURE 6』。
つま先からかかとにかけてプロテクターパーツで構築されているデザインが特徴的ですね。
耐久性に優れており、過酷なフィールドでも足元を守ってくれますよ。
また、レトロな雰囲気が漂う1足なので、コーデを引き立てるポイントにもなるでしょう。
アシックス GEL-SONOMA 15-50
クロスカントリー用スパイクのデザインを取り入れた見た目が、周囲からの注目を浴びること間違いなし！
着地の衝撃を緩和するGELクッションのほか、耐久性の高いラバーをアウトソールに採用するなど、ランニング向きな要素がたくさんありますよ。
そんな『GEL-SONOMA 15-50』は、街歩きからトレッキングまで幅広いシーンでよく選ばれています！
1足持っておけば、コーデの幅を広げたり、身体を動かすモチベーションアップになったりといいことづくめでしょう。
アシックス MAGIC SPEED 4
長い距離や時間を走りたいという人には、『MAGIC SPEED 4』がおすすめ！
クッション性が強化された分厚いソールなので、ロングコースへの対応力が段違いですよ。
つま先がせり上がったロッカー構造も特徴の1つ。足を前へと進めやすく、一定のペースを保ちやすくなっています。
アシックス GEL-CONTEND 9
『GEL-CONTEND 9』は、シューズの中がムレにくいメッシュアッパー構造になっているので、長時間のランでも快適ですよ。
足の指を広げたり閉じたり、走り出したりする自然な動きに合わせて伸縮してくれるのも特徴。
ミッドソールに特別なGELテクノロジーを搭載することで、対衝撃性もアップしています。足やヒザ、腰に負担をかけたくない人にぴったりです！
まとめ
『Amazon ブラックフライデー』では、『アシックス』だけでなく、さまざまな人気商品がお買い得価格で登場しています。
中にはセール終了を待たずに、在庫切れになったり通常価格に戻ったりするケースも多く、早目のチェックがおすすめです。
「気になっていた」「欲しかった」商品が安くなっているかもしれないので、セールに登場している商品だけでもチェックしてみてくださいね。
