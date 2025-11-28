◆本記事はプロモーションが含まれています。

年に1度のお得な大型イベント『Amazon ブラックフライデー』に、人気商品が多数登場中！

日用品、ファッション、キッチン雑貨、スポーツ用品、アウトドアグッズ、家電など、さまざまなカテゴリーのアイテムがセール価格になっています。

12月1日（月）まで開催していますが、みんなが注目する色やサイズは在庫切れになることも多いので、今のうちにラインナップをチェックしてはいかがでしょうか。

ガーミンのスマートウォッチが『Amazon ブラックフライデー』でお得に登場！

世界中で人気を誇る『ガーミン』のスマートウォッチが、Amazonのお得なセール『Amazon ブラックフライデー』に登場しています。

かなりお得なオフ率になっているので、「初めてのスマートウォッチはガーミンにしよう」「手にいれていろんな機能を試すのが楽しみ」なんていう声も上がっているほどです！

『ガーミン』のスマートウォッチの魅力

・心拍数や呼吸数、ストレスレベル、睡眠時間など健康管理の機能が充実。

・水に強いから、シャワーを浴びる時につけていても、ぜんぜん平気。

・トレーニングのモチベーションアップに最適。

・音楽再生、スマートフォンの通知確認、支払いなどスマート機能も豊富。

・残り体力を数値化する『Body Battery』機能がロールプレイングゲーム感覚で面白い。

・何日も長持ちするパワフルなロングバッテリーだから安心できる。

・都会的な美しいデザインが手元を華やかにする。

『ガーミン』のスマートウォッチを身につけていれば、生活レベルをグッと上げることができます！

いつもなら買うのをためらってしまう価格でも、『Amazon ブラックフライデー』なら、お買い求めやすくなっているので、安くなっている時が狙い目ですよ。

ガーミン vivoactive 5 フィットネスGPSウォッチ

「普段のコーデにも合わせやすい」と評判なのが、『vivoactive 5』。

紹介するカラーは、バンドがゴールドとホワイトの配色になっていて、女性にもおすすめの1本です！

睡眠の質を100点満点で採点してくれる『睡眠スコア』のほか、改善するために必要な睡眠時間やアドバイスを受け取ることができる機能がおすすめ。

『Amazon ブラックフライデー』なら、ほかのカラーバリエーションもお得になっているので、気になる人はチェックしてみてくださいね。

ガーミン Forerunner 965

ランニング用でおすすめなのが、『Forerunner 965』。

日頃のトレーニングで走ったラップタイムや距離はもちろん、GPS機能により、地図上で走ったコースがひと目で分かります！

また、目標とする大会の日付や時刻を設定しておけば、当日までの体力値や練習のペースも提案してくれますよ。

ガーミン vivomove Sport

『vivomove Sport』は、長針短針付きのハイブリッド型スマートウォッチ！

アナログ時計の洗練されたデザインと、スマートウォッチの便利な機能の両方を兼ね備えています。

身体の疲れ具合や睡眠解析、スマート決済など、クラシカルなルックスでありながらも、充実の機能が満載な1本です。

ガーミン Approach S44

ゴルフ好きにはたまらないのが、『Approach S44』。

全世界43,000コース以上がインストールされていますよ。

また、ショット時の衝撃を感知する『ガーミンオートショット機能』により、各ショットの飛距離をその場で表示。すぐに把握できるのはありがたいですね。

ガーミン Instinct 3 Dual Power

『Instinct 3 Dual Power』は、アメリカ国防総省による品質基準『MIL-STD-810』に準拠した、どんな状況にも耐えうるタフネススマートウォッチです！

ベゼルの一部分に金属を使って強度を高め、高級感ただようデザインが特徴。

ソーラー充電なので、長時間の使用でもロングバッテリーを実現しますよ。

ガーミン fenix 8 SAPPHIRE AMOLED

『ガーミン』が誇る、フラッグシップモデルの『fenix 8』。

健康管理やスポーツ機能、過酷な状況でも丈夫に使える堅牢さなど、『ガーミン』のすべてが注ぎ込まれたスマートウォッチと言っても過言ではありません。

ウィークポイントをしいて挙げるとするならば、上位モデルならではの価格。ただ『Amazon ブラックフライデー』なら、お得に手に入れることもできるでしょう。

まずは、購入の検討をするためにも、オフ率や価格をチェックしてみてはいかがですか。

ガーミン vívosmart 5

細長い画面のデザインが目を引く『vívosmart 5』。

着用感が気にならないスリムなシリコンバンドで、遊びや買い物、デスクワークでも邪魔にならないでしょう。

軽くて朝から晩まで着けていても快適なので、通勤や通学、休日など、アクティブに過ごせるはず！

また『vívosmart 5』は、装着しているだけで歩数・心拍数・ストレスレベル・睡眠などの健康情報を自動でトラッキングすることができますよ。

その他のガーミン製品をチェックしたい方はこちらをご覧ください。

まとめ

『Amazon ブラックフライデー』では、『ガーミン』のスマートウォッチだけでなく、さまざまな人気商品がお買い得価格で登場しています。

中にはセール終了を待たずに、在庫切れになったり通常価格に戻ったりするケースも多く、早目のチェックがおすすめです。

「気になっていた」「欲しかった」商品が安くなっているかもしれないので、セールに登場している商品だけでもチェックしてみてくださいね。

