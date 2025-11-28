大谷翔平 最新情報

今オフは日本球界から、岡本和真（巨人）、村上宗隆（ヤクルト）、今井達也（西武）、高橋光成（西武）の4名がポスティングを申請しメジャー移籍を目指している。どの球団が獲得に動くのかは注目されているが、日本人選手を3名抱えるドジャースは4名全員を見送るかもしれない。米メディア『スポーツイラストレイテッド』が報じた。

同メディアは「今冬の移籍市場では4選手が日本から参加するが、MLB.comのアンソニー・カストロヴィンス記者は、いずれもドジャースとは契約しないとの見解を示している」としつつ、「大谷の獲得に加え、山本由伸投手と佐々木朗希投手という注目度の高い移籍を成功させた後では、ドジャースが少なくとも1人、あるいは全員を獲得するのは既定路線のように思えるかもしれない。しかし、ドジャースが日本市場で圧倒的な存在感を示す一方で、NPBとMLBの架け橋がこれほど強固になった今こそ、他球団がこの機会を掴むべき時だ」というカストロヴィンス記者の見解を紹介。

続けて、「ドジャースは外野手とリリーフの補強が必要だが、彼らはいずれもそのニーズを満たさない。つまり、彼らが予想以上に市場に残留するか市場価値が下落しない限り、チームは他選手に目を向けて契約金を支払う可能性が高い」と記している。

ドジャースは3年連続となる日本人選手獲得は一旦除外し、チームの弱点を埋めることを最優先に動くようだ。

