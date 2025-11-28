大谷翔平 最新情報

ロサンゼルス・ドジャースは、今オフも積極的な補強に動くとみられている。補強ポイントである外野手のターゲットとしてカイル・タッカー外野手の獲得に動くと予想されているが、反対の声もあがっている。米メディア『ドジャース・ネイション』のジェイソン・フライ記者が言及した。

ドジャースは主力外野手を必要としており、28歳のタッカーは補強ターゲットとして数か月にわたり名前があがってきた。しかし、トロント・ブルージェイズなど複数球団が本腰を入れる中、ドジャースのスタンスは曖昧なままだという。

タッカーは打席での選球眼に優れ、見逃しが少なく、三振率も低い。打球の質も高いため、大谷翔平選手らと打線を組めば相手球団にとって脅威となる。

しかし、ドジャースには大谷のような長期契約を結ぶ選手が多く、さらに外野手のプロスペクトも多い状況だ。

注目の集まるドジャースの動向についてフライ氏は「有望株が評価通りの実力を持つなら、タッカーとの10年契約で外野手を埋めるのは賢明ではない。有望株がメジャー昇格後、低コストで長期にわたる支配権を得られることを考慮すればなおさらだ」と言及した。

