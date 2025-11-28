チェルシーを率いるエンツォ・マレスカ監督が、イングランド代表MFコール・パーマーの復帰を示唆した。28日、イギリスメディア『フットボール・ロンドン』が同指揮官のコメントを伝えている。

今シーズンの序盤、パーマーはそけい部に慢性的な痛みを抱えていたことから、9月20日に行われたプレミアリーグ第5節のマンチェスター・ユナイテッド戦に出場したのを最後に戦線を離脱。先週には復帰に近づいていることが報告されていたが、左足の小指を骨折してしまい、復帰が先延ばしとなっていた。

24日にはチェルシーの公式Xでトレーニングに復帰したことが明らかになり、イギリス各メディアは30日に行われるプレミアリーグ第13節のアーセナル戦で出場できる可能性を報じていた。

そんななか、マレスカ監督はパーマーの出場可否について「スタメンでも途中出場でもプレー可能だ」と語り、約2カ月ぶりの復帰を示唆。また、今夏加入し、早速インパクトを残しているブラジル代表FWエステヴァンとの併用については、「彼らは一緒にプレーできる。ゲームプラン次第にはなるが、彼らもファンも、ワクワクしているのは確かだと思う」とし、同時起用の可能性も伝えている。

2023年夏にチェルシーに加入したパーマーは、加入初年度で27ゴール15アシスト、昨シーズンは18ゴール14アシストを記録し、エースとして存在感を発揮。そんな同選手の復帰に指揮官は、「彼はおそらく我々ののチームで最高の選手だ。100パーセントのコンディションになるまでは時間が必要だと思う。それでも彼はこれまで素晴らしい活躍を見せてきたし、今後もそれを見せてくれることは間違いないはずだ」と、期待を寄せている。

チェルシーは次戦、30日にホーム『スタンフォード・ブリッジ』でアーセナルと対戦する。

【動画】チェルシーがバルサに3発勝利！



