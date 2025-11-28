レアル・マドリードはリヴァプールに所属するフランス代表DFイブライマ・コナテ獲得への興味を失ったようだ。28日、『ジ・アスレティック』が報じている。

現在26歳のコナテは、2021年夏にライプツィヒからリヴァプールに完全移籍。ここまで公式戦通算150試合出場で6ゴール4アシストを記録し、昨シーズンにはプレミアリーグ制覇に大きく貢献した。

そんなコナテの現行契約は2026年6月で満了を迎えるため、来年1月から他のクラブと仮契約を結べる立場にある。リヴァプールは同選手との契約延長交渉を行っていることが伝えられつつも、レアル・マドリードも来夏のフリートランスファーでの獲得を目指していると報じられていた。

そんななか、『ジ・アスレチック』のデイヴィッド・オーンスタイン記者は、「レアル・マドリードはコナテの獲得を検討していたが、リヴァプールに同選手の興味を失ったと伝えた」と報道。盛んに噂されていたレアル・マドリード移籍の可能性は薄れたようだ。また、同記者はリヴァプールとの契約延長の可能性については「どちらに転ぶかわからない」とし、依然としてコナテの去就は不透明なままと指摘している。

今シーズンもオランダ代表DFフィルジル・ファン・ダイクとセンターバック（CB）のコンビを形成するコナテは、プレミアリーグ、UEFAチャンピオンズリーグのすべての試合でスタメン出場。しかし、昨シーズン見せた盤石なプレーと比較すると安定感を欠いたプレーに終わっている。