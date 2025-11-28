有吉「キンプリの2人ならテレビ誌の売上も違うじゃん？」『紅白歌合戦』取材のたびに懸念していることとは？

有吉弘行がパーソナリティをつとめるラジオ生放送番組「有吉弘行のSUNDAY NIGHT DREAMER（サンドリ）」。11月のアシスタントは、タイムマシーン3号・山本浩司とアルコ＆ピース・酒井健太です。11月16日（日）の放送では「NHK紅白歌合戦」（以下：紅白）関連の取材で感じていることを明かしました。

◆「4年も出させていただいて…」

「紅白」の司会を3年連続で務めることが発表された有吉。その際に受けるテレビ誌などの取材に対して、「こういうのを受けるのも3回目で、毎回思うんだけどさ……テレビ情報誌の人は『有吉のポジションを、若い俳優さんとかに早くやってもらいたい』と思っているだろうな」と自虐的に語ります。

その理由として、「例えば、キンプリ（King & Prince）の2人が司会をつとめることになったら、テレビ情報誌の売上も違うわけじゃん？」と、若いアーティストたちが表紙を飾ったほうが、購買意欲が上がると推測する一方で、『俺が載っているテレビ誌を、ゲスナー（※番組リスナーの愛称）が買うとは思えない』と冗談交じりに語ります。

さらに、「写真を撮るときも、テレビ誌の人が『いい笑顔ですね！』なんて言ってくれるけど、本音は『早く代われ』と思っているだろうな」とボヤく有吉に、山本は「そんなこと思っていないですよ！ それはまた（紅白の）出演者を前面に出す回もありますから」とフォローします。

ネガティブな発言が多かった有吉ですが、最後に「純烈とダチョウ倶楽部と一緒に『白い雲のように』を歌った年も含めたら、もう4年も出させていただいて、ありがたいことです」と感謝の気持ちを述べていました。

