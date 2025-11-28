新しい学校のリーダーズ おすすめのLA最強寿司＆アジアンスーパー活用術

MIZYU、RIN、SUZUKA、KANONからなる4人組ダンスボーカルユニット「新しい学校のリーダーズ」がパーソナリティをつとめるTOKYO FMのラジオ番組「SCHOOL OF LOCK! 新しい学校のリーダーズLOCKS!」（毎月第4週目 月曜～木曜22:15頃～放送）。11月25日（火）の放送では、SUZUKAとMIZYUがパーソナリティを担当。アメリカ留学をしているリスナーからのメッセージに応えていきました。

――日本食が恋しくなったら……

SUZUKA：今月は、SUZUKA、MIZYUの2人でお届けしております！

MIZYU：さて、登校2日目の今夜はこちらの授業をお届けしましょう！ AG Reading！ 生徒さんから届いた書き込みを紹介していきます！ いつも書き込みやメッセージをほんとにありがとうございます！ まず1つ目！

＜リスナーからのメッセージ＞

アメリカでの留学生活が始まり、1ヶ月が経ちました。おかげさまで「In-N-Out Burger」も3回行きました。他にもリーダーズがLA生活でのおすすめのお店や日本食が恋しくなったらどうしていたかを教えてほしいです。リーダーズとの思い出もかみしめて、新たなことにチャレンジしています（高知県 16歳 女の子 ところてんさん）

SUZUKA：ところてんちゃんね！

MIZYU：そう！前に「青春コーリング!!! 」に出てお話をしてくれて、「留学するよ」ってね。それで香川のライブかな？ ミート&グリートに当選して、直接喋ることができたんですよね！

SUZUKA：顔見て「お、ところてんちゃん！」って！

MIZYU：あなたが、ところてんちゃんだったのね！ って喋りましたね。で、「In-N-Out Burger」は、我々がところてんちゃんにオススメしたアメリカのハンバーガー屋さんというか、ファストフード店でございますね！ もう3回行ったって！

SUZUKA：「日本食が恋しくなったらどうしていたか教えてほしいです」って言われたけど、やっぱわしらが「日本食食べたい」ってなったら、大体寿司やん。寿司のお店で言ったら「SUSHI NAN」ってとこやんな。

MIZYU：「SUSHI NAN」に行ってた、LAで。

SUZUKA：結構高いんですけど、お店の雰囲気が結構カジュアルやんな。で、めっちゃうまいんすよ。

MIZYU：分厚いんだよね。お寿司とは思えない厚さのサーモンとかが「バーン」って！

SUZUKA：他、お寿司食べるってなったら、ボックスになってる、あれなんてやつやろ？

MIZYU：えっと「SUGARFISH」！

SUZUKA：そうそう「SUGARFISH」。

MIZYU：そうそう、お弁当みたいになっていて。私たちがテイクアウトだったからかな？ 青いキラキラのロゴが入ってる。

SUZUKA：手巻っぽいのもあったり、お寿司が12貫ぐらいかな？

MIZYU：カニロールとかね、湯葉で巻かれてるやつとか。

SUZUKA：そう、それも結構おいしかった！

MIZYU：日本にはないお寿司のスタイルというか。でも、日本食を食べたいっていう気持ちが満たされる感じ。

SUZUKA：うん、後はあれやね。スーパーの「VONS」で売っているお寿司もよく食べていたね！

MIZYU：そうね、結構お寿司を食べてるね。

SUZUKA：多分わしら、日本食欲しいってなったら寿司がメインディッシュであって、納豆をアジアンスーパーみたいなところに行って買ってとかね。で、あと、RINちゃんが出汁とかを買っていたから、白菜とかでうまいことスープ作ってくれて、それを飲んだりとか。

MIZYU：意外と出汁を持っておけば、日本の味には近づけたよね。鍋とかね。

SUZUKA：アジアンスーパー、めっちゃ良いと思う！

MIZYU：日本のお菓子とかもあるしシャンプーとかもあるし。

SUZUKA：「リトル・トーキョー」っていうね、LAだとそういうところに行ったら絶対売っているんで、そういうとこ行って日本食やったり日本の文化っていうのに「はあ〜！」って。もうそこにいくだけで「ええ〜！ これあんねんけど！」ってなるから。

ぜひ、ところてんちゃん！ 日本食とか日本の文化が欲しくなったら、そういうところに行ってみてください。

MIZYU：引き続き、頑張ってください。

SUZUKA：頑張ってね！

