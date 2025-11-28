「上回る入札がなくなる」ドジャース、ライバル球団のおかげで超大型補強…

大谷翔平 最新情報

ロサンゼルス・ドジャースは大谷翔平選手やムーキー・ベッツ内野手ら盤石の主軸を抱え、王朝化への期待が高まっている。そこで来季のワールドシリーズ3連覇に向けて、今オフも戦力補強に積極姿勢を見せている。米メディア『ドジャース・ウェイ』のカトリーナ・ステビンス記者が言及した。

今オフのドジャースの補強ポイントとしてあがっているのが外野手と二塁手であり、特にカイル・タッカー外野手とボー・ビシェット内野手が注目されている。

その中で、トロント・ブルージェイズがディラン・シース投手と7年2億1000万ドル（約325.5億円）の大型契約を締結したことが明らかになった。

この動きはドジャースにとって朗報だと言われている。シースがサンディエゴ・パドレスから移籍したことで来季の対戦回数は減り、ブルージェイズが大量の資金を割くことでタッカー獲得とビシェット残留にあてられる資金が限られる。もし両選手が加入すれば、大谷らと強力な打線を形成できるだろう。

早くも動き出したFA市場についてステビンス氏は「ドジャースはビシェットとタッカーの両選手との関連性が報じられており、ブルージェイズが市場で存在感を保つ一方で、ドジャースを上回る入札がなくなるかもしれない。メジャー最高水準の年俸総額を抱える球団にとって、これは戦力強化のチャンスだろう」と言及した。

【関連記事】

【了】