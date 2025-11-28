今日の運勢は？ ★11月29日（土）12星座占いランキング！ 第1位は魚座（うお座）！ あなたの順位は何位…!?

2025年11月29日（土）の毎日占い「12星座ランキング」を発表！ ラジオ発のエンタメニュース＆コラム「TOKYO FM＋」では、今日の運勢や今週の運勢、心理テストなどを配信中です。2025年（令和7年）11月29日（土）のあなたの運勢を、東京・池袋占い館セレーネ所属・占い師のムクルさんが占います。「12星座別ランキング＆ワンポイントアドバイス」第1位は魚座（うお座）！ あなたの星座は何位……？お洒落をしてお出かけをしましょう。あなたらしい、洗練された美しさを表現していくことで、なにかラッキーなことが起こるかもしれません。新しい靴をはいていくのも、運気アップに繋がります。帰り道をいつもと違う道にしてみたり、新商品のお菓子を試してみたり、今日は日ごろの生活の中でできるちょっとした冒険をしてみることでいい流れがやってくるでしょう。活力やエネルギーを上げていくための行動をすることで、運気がアップしていく日です。思い立ったらすぐに行動していくといいでしょう。好きなものをたくさん食べるのもいいですよ。仲間たちと楽しく過ごすことで運気がUPするでしょう。お誘いがあれば、少し腰が重たいなと思っても、参加してみるといいでしょう。あなたにとって素敵な出逢いが待っているかもしれません。今日はお相手のお気持ちに寄り添うことで、運気が上がっていく日です。あなたの考えを伝えるよりも先に、お相手がどう思っているのか、どう考えているのかを聞いてみましょう。ゆっくりと過ごす時間をつくればリラックスできるでしょう。どんなに忙しい日だったとしても、お風呂の時間など、あなたひとりになれるちょっとした時間を、有意義に過ごしましょう。今後の目標を明確にイメージしていくといい日です。キャリアアップのために、勉強をしたり、技術を磨いたり、今あなたにできることをしていくことで、運気が上がっていくでしょう。あなたが得意としていることはなんでしょうか？いくらでも時間が使えてしまうくらい、好きなことや、やっていて楽しいと感じることは、あなたの隠れた才能をみつけるためのヒントになるかもしれません。懐かしい場所や、懐かしいアイテムが運気アップに繋がります。故郷に帰ったり、幼少期を思い出すような場所に足を運んでみるのもいいでしょう。子どもの頃に好きだったお菓子を食べるのもいいですよ。ヨガをしたり、瞑想をしたりすることで、心が健康的になっていくでしょう。あまり時間がないという方は、呼吸をするときに、深く深呼吸をする意識をするだけでもいいですよ。異性から人気がでる日になりそうです。出会いを求めている方は、積極的にお出かけをするといいでしょう。出逢いを求めていない方は、気をつけておいたほうがいいかもしれません。今後の働き方について考えていくといい日です。完璧にしようとはせずに、プライベートな時間も大切にできるように、バランスをとれるよう計画を立てていくと運気が上がっていくでしょう。今はすぐに決断をするときではありません。一度立ち止まって、ゆっくりと考えてみるといいでしょう。どうしたいと思っているのか、あなたの中の感情に向き合ってみてください。また導きをもらえるように、あなたの信じる聖なる存在にお祈りを捧げるといいですよ。■監修者プロフィール：ムクル（mukulu）池袋占い館セレーネ所属。SATORI電話占いで月間No.１に輝き、その後殿堂入り占い師に。最強の占い師を決定するテレビ番組『THE 的中王』（中京テレビ）で『的中王2025』に輝く。母方の親戚がクリスチャンということもあり、幼少期から聖書を愛読し、天使の存在を身近に感じながら育つ。「天使の声」をメッセージとして伝えている。