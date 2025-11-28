大谷翔平 最新情報

大谷翔平選手が所属するロサンゼルス・ドジャースは今オフ、マイケル・コンフォート外野手に代わる新たな外野手獲得を狙うとみられている。獲得候補には元所属選手であるコディ・ベリンジャー外野手も挙がっているが、実際に獲るにはリスクもあるという。米メディア『ドジャースウェイ』が報じた。

ベリンジャーは2019年のリーグMVPで、今季も152試合、打率.272、29本塁打、98打点と好成績を残している左の強打者。仮にドジャース加入となれば、大谷、ムーキー・ベッツ内野手、フレディ・フリーマン内野手とともに“MVPカルテット”が形成されることになる。

そんな中、同メディアは「ジアスレチックはベリンジャーが7年1億8200万ドルの契約を結ぶとみている一方、ESPNは6年1億6500万ドルを予想している。ドジャースにとって金額は問題にならないだろうが、契約年数は問題になる可能性がある」と指摘。

続けて、「チームには30歳以上のベテラン選手が多く、その多くが長期契約を結んでいる。もちろん、彼らは球界でも屈指の実力者だが、問題になってくるのは多くのポジションで、そこまで長期間ロスターを固定したままにしたいのかどうかという点だ。しかも、その“固定枠”を使って獲得する選手が、FA市場で最も優れた候補というわけではない場合（ベリンジャーはカイル・タッカー外野手やスティーブン・クワン外野手より2歳年上でもある）、なおさら慎重にならざるを得ない」と記している。

