プロ野球のドラフト会議で1位指名を受けることは、選手にとって最高の栄誉だ。球団の未来を託され、ファンの期待を一身に背負う。しかし、期待通りに活躍できずに選手生活を終えた選手も少なくない。今回は、横浜ベイスターズ（現・DeNA）がドラフト1位で指名したものの、思うような結果を残せなかった選手たちを振り返る。（文・シモ）

北方悠誠

[caption id="attachment_169261" align="alignnone" width="530"] ＤｅＮＡ時代の北方悠誠（写真：産経新聞社）[/caption]

・投打：右投左打

・身長／体重：183cm／89kg

・生年月日：1994年1月25日

・経歴：唐津商高

・ドラフト：2011年ドラフト1位（横浜）

力強い速球が武器だった北方悠誠。しかし、プロ入り以降は期待に応える投球ができなかった。

唐津商では150キロ超のストレートを武器に、3年夏の甲子園大会に出場。

同大会初戦の古川工戦で13奪三振、2回戦の作新学院戦で10奪三振をマークするなどプロの注目を集め、2011年ドラフト1位で横浜DeNAベイスターズに入団した。

ルーキーイヤーは二軍戦で6試合に登板して2敗、防御率6.91に終わるが、翌2013年は二軍戦で9試合に登板して1勝1セーブ、防御率1.72の好成績をマーク。

しかし、課題の制球力を改善することはできなかった。1度も一軍の舞台に立つことなく、2014年オフに戦力外通告を言い渡された。

北方は同年のNPB12球団合同トライアウトに参加し、福岡ソフトバンクホークスと育成契約を締結。だが、新天地では三軍で9試合の登板にとどまり、わずか1年で2度目の戦力外通告を受けることに。

その後は独立リーグ4球団を経て、2019年にロサンゼルス・ドジャースとマイナー契約を結んだ。

しかし、不運にも新型コロナウイルスの影響で同年のマイナー・リーグ中止により、帰国。再び独立リーグに戻り、2022年限りで現役を引退した。

【関連記事】

【了】