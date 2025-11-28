2025明治安田J3リーグの最終節が11月29日に開催される。既に栃木シティのJ2昇格は決まっているが、自動昇格枠は未だに1つ残されており、昇格プレーオフ出場に向けても熾烈な争いが繰り広げられる。

前節、ホームでAC長野パルセイロを3－0で下し、2025明治安田J3リーグの“第一号”としてJ2昇格を決めた栃木Cは、優勝を懸けて、最終節ではSC相模原の本拠地に乗り込む。同試合、栃木Cは引き分け以上で優勝が確定。敗れた場合も、他会場で八戸が引き分け以下で終えた場合、もしくは勝利しようとも得失点差で上回った場合は、優勝が確定する。現在、栃木Cの得失点差は「27」、八戸は「23」だ。

残る1枠をめぐる自動昇格争いは、対象が八戸とFC大阪に絞られた。八戸は引き分け以上で、自力でのJ2昇格が決定。勝利した上で、他会場で栃木Cが敗れ、得失点差で上に立てた場合、優勝というご褒美もついてくる。敗れた場合も、他会場でFC大阪が引き分け以下、もしくは勝利しようとも得失点差で上回った場合は、J2昇格が決まる。対照的に、FC大阪は勝利した上で、八戸が敗れ、さらに得失点差で上回ることがなければ、劇的な2位浮上は達成できない。八戸の得失点差は「23」、FC大阪は「21」だ。

また、八戸とFC大阪に加えて、テゲバジャーロ宮崎、鹿児島ユナイテッドFCは、J2昇格プレーオフへの出場を決めている。残る1枠の座を、現在6位のツエーゲン金沢、7位のギラヴァンツ北九州、8位の奈良クラブ、9位の栃木SC、10位の福島ユナイテッドFCが争うこととなる。現時点で金沢は勝ち点「56」得失点差「6」、北九州は勝ち点「56」得失点差「6」、奈良は勝ち点「56」得失点差「5」、栃木SCは勝ち点「55」得失点差「2」、福島は勝ち点「53」得失点差「−8」という状況。福島の6位入りは現実的とは呼べないかもしれないが、わずかながらに可能性は残されており、残る4チームは、いずれも6位で終える大きなチャンスがあると言える。

なお、金沢と奈良については、最終節終了時点で勝点、得失点差、総得点数、該当するクラブ間の対戦成績がすべて同じとなる可能性がある。このケースは、金沢と奈良が最終節において「同じ勝敗」「同じ得点数」「金沢の失点数が奈良より1点多い」場合に発生。これらの条件が揃った上で、他会場の結果を踏まえ、明治安田J2昇格プレーオフ2025のボーダーライン、つまり6位と7位に金沢と奈良が入った場合は、「2025明治安田J1･J2･J3リーグ戦試合実施要項」第19条に基づき、抽選によって順位が決定する。この抽選が必要となった場合は、透明性を確保するためＪリーグ公式YouTubeチャンネルでのライブ配信も予定されている。

2025明治安田J3リーグ最終節の優勝、自動昇格、昇格プレーオフ出場の決定条件は下記の通り。

◆■2025明治安田J3リーグ最終節の優勝決定条件

▼栃木シティ

・引き分け以上

・敗戦＋八戸引き分け以下or八戸勝利＆得失点差

▼ヴァンラーレ八戸

・勝利＋栃木C敗戦＆得失点差

◆■2025明治安田J3リーグ最終節の自動昇格決定条件

▼ヴァンラーレ八戸

・引き分け以上

・敗戦＋FC大阪引き分け以下orFC大阪勝利＆得失点差＆総得点

▼FC大阪

・勝利＋八戸敗戦＆得失点差

◆■2025明治安田J3リーグ最終節の昇格プレーオフ出場決定条件

▼ツエーゲン金沢

・勝利＋北九州引き分け以下or北九州勝利＆得失点差＋奈良引き分け以下or奈良勝利＆得失点差

・引き分け以下＋北九州敗戦or北九州引き分け＆総得点＋奈良引き分け以下＋栃木SC引き分け以下

・敗戦＋北九州敗戦＆得失点差＋奈良敗戦＆得失点差＋栃木SC敗戦or栃木SC引き分け＆得失点差＋福島引き分け以下or福島勝利＆得失点差

▼ギラヴァンツ北九州

・勝利＋金沢引き分け以下or金沢勝利＆得失点差＋奈良引き分け以下or奈良勝利＆得失点差

・引き分け＋金沢敗戦or金沢引き分け＆総得点＋奈良引き分け以下＋栃木SC引き分け以下

・敗戦＋金沢敗戦＆得失点差＋奈良敗戦＆得失点差＋栃木SC敗戦or栃木SC引き分け＆得失点差＋福島引き分け以下or福島勝利＆得失点差

▼奈良クラブ

・勝利＋金沢引き分け以下or勝利＆得失点差＋北九州が引き分け以下or北九州勝利＆得失点差

・引き分け＋金沢＆北九州敗戦＋栃木SC引き分け以下

・敗戦＋金沢敗戦＆得失点差＋北九州敗戦＆得失点差＋栃木SC敗戦or栃木SC引き分け＆得失点差＋福島引き分け以下or福島勝利＆得失点差

▼栃木SC

・勝利＋金沢＆北九州＆奈良引き分け以下

・引き分け＋金沢敗戦＆得失点差＋北九州敗戦＆得失点差＋奈良敗戦＆得失点差＋福島引き分け以下or福島勝利＆得失点差

▼福島ユナイテッドFC

・勝利＋金沢敗戦＆得失点差＋北九州敗戦＆得失点差＋奈良敗戦＆得失点差＋栃木SC敗戦or栃木SC引き分け＆得失点差

