60代は年金暮らしが本格化し、老後の生活設計を考える重要な時期です。この年代では、住宅ローンや子どもの教育費といった大きな支出が一段落する一方で、老後資金をどう活用し、管理するかが課題となります。

では、60代の人たちはどれくらいの貯蓄を持ち、どんな金融資産で運用しているのでしょうか？

2024年に金融経済教育推進機構が行った「家計の金融行動に関する世論調査」では、60代の貯蓄額や金融資産の種類別保有高について詳しいデータが示されています。本記事ではそのデータをもとに、60代の資産状況やお金の管理方法について解説します。

◆60代の単身世帯・二人以上世帯ごとでの金融資産保有額はいくら？

60代の金融資産について、それぞれ単身世帯と二人以上世帯を見てみましょう。

60代の金融資産保有額の割合が多かった順位は以下のとおりです。

【単身世帯】

・1位：金融資産非保有（27.7％）

・2位：3000万円以上（16.8％）

・3位：100万円未満（8.9％）

・4位：1000万～1500万円未満（8.2％）

・5位：500万～700万円未満（5.8％）

【二人以上世帯】

・1位：金融資産非保有（20.5％）

・2位：3000万円以上（20.0％）

・3位：1000万～1500万円未満（8.9％）

・4位：100万円未満（6.5％）

・5位：500万～700万円未満（6.3％）

60代の金融資産保有状況を見ると、単身世帯・二人以上世帯ともに「金融資産非保有」の割合が最も高く、単身世帯では27.7％、二人以上世帯では20.5％に上ります。

ただし、金融資産非保有世帯とは「運用の為または将来に備えて蓄えている資産」がゼロの世帯であって、貯蓄が全くないわけではありません。本調査は「日常的な出し入れ・引落しに備えている部分」を金融資産に含めていないためです。

とはいえ、1000万円以上の金融資産を保有する世帯は、単身世帯で約33％、二人以上世帯では約42％と、資産をしっかりと蓄えている層も一定数存在します。

注目すべきは、「3000万円以上」の金融資産を保有する世帯の割合が、単身世帯で16.8％、二人以上世帯で20.0％と、比較的高い水準にある点です。この中には、定年を迎えた後に「退職金」を受け取り、資産を大きく増やした人も含まれていると考えられます。

◆60代の単身世帯・二人以上世帯ごとの資産の種類別保有高は？

ここでは、単身世帯、二人以上世帯ごとに、どんな金融資産をいくら持っているのか見てみましょう。

◇単身世帯の種類別金融商品保有額（金融資産を保有していない世帯を含む）

単身世帯の金融資産では、1位が「預貯金（うち定期性預貯金241万円）」、2位が「投資信託」、3位が「株式」という結果になっています。

同調査によると、金融資産の平均額は1679万円で、そのうち預貯金が551万円と約3割を占める一方、株式や投資信託の割合は713万円と約4割に達しています。

さらに「生命保険」や「個人年金保険」も合計すると約2割を占めており、全体として投資関連が預貯金を上回る傾向が見られます。

これは、退職金やまとまった資金を老後の資産運用に充てる意識が高まっていることや、預貯金だけでは資産を増やしにくいという背景も考えられます。

◇二人以上世帯の種類別金融商品保有額（金融資産を保有していない世帯を含む）

二人以上世帯の金融資産についても、1位は「預貯金（うち定期性預貯金411万円）」、2位が「株式」、3位が「投資信託」、4位が「生命保険」という結果になっています。

同調査によると、世帯主が60代の二人以上世帯の平均貯蓄額は2033万円で、そのうち預貯金の割合は811万円と約4割と単身世帯よりも多くなっています。

一方で、株式や投資信託の割合は合計654万円と約3割に留まり、単身世帯の約4割と比べて投資への比重が低いことが分かります。

また、「生命保険」や「個人年金保険」「債券」などの割合は合計すると2割を占めており、全体的に安定志向の資産運用が見られる傾向にあります。

◆まとめ

60代の貯蓄額や資産の種類について見てきましたが、調査結果から、単身世帯・二人以上世帯ともに、老後資金としてまとまった資産を保有する世帯が増えていることが分かります。

しかし、人生100年時代と言われる今、これからの生活でその資産を「減らさない工夫」が重要です。特に健康を維持しながら無理のない範囲で働き続けることは、収入を維持するだけでなく、心身の健康にもつながります。

文：舟本 美子（ファイナンシャルプランナー）

3匹の保護猫と暮らすファイナンシャルプランナー。会計事務所、保険代理店や外資系の保険会社で営業職として勤務後、FPとして独立。人と比較しない自分に合ったお金との付き合い方、心豊かに暮らすための情報を発信しています。

