11月29日に『MS&ADカップ2025』を控えるなでしこジャパンは28日、会場となる長崎スタジアムシティ（ピーススタジアム）で前日練習を行った。

マンチェスター・ユナイテッド所属のMF宮澤ひなたは練習後の取材に応じ、「アジアカップ前、最後の親善試合ですし、いい状態で行きたい思いもあります。積み上げてきたものはあるので、それを明日の試合で表現できればと思います。しっかりと相手の状況を見つつ戦って、結果を出すだけだと思います」と、来年3月に控えるAFC女子アジアカップオーストラリア2026への強化の位置づけ、そして2月の2025 SheBelieves Cup以降で、9戦1勝4分4敗と勝利が挙げられていない中での必勝を誓う。

宮澤は今シーズン、マンチェスター・ユナイテッドでボランチとしてレギュラーでプレー。なでしこジャパンにおいても10月シリーズでは同じようにプレーした。「半年ぐらいですが、いろいろな経験も積め、自分なりのプレースタイルもわかりつつあります」とクラブでの経験を出していきたいと話し、「チームの流れをうまく作りたいです。セカンドボールは試合を通して大事になると思いますし、真ん中での主導権は常に自分たちが持っていたいので、そういった仕事をしつつ、チャンスがあれば前に出ていきたい」と、宮澤が都度、口にするようになった「普通のボランチにはなりたくない」という「自分なりのボランチ像」を見せていきたいとコメントしている。

もちろん、守備は非常に重要との認識も示しており、タフに戦うところ、前からのプレッシングと後ろの連動など、改善していかないところは、ここまでの戦いを見てもある。宮澤は「サッカーは相手ありきの部分もありますし、相手の状況を見つつ、みんなが考えていることがある中で、何がベストなのかを常にコミュニケーションを取りながら」戦うことが大事と話す。それと同時に「後追いにはなりたくない」と、リアクション型の戦いに終始するのではなく、「自分たちがやってきたことに自信を持って」ボール保持でも、非保持でも主体的に戦いたいと続けた。

宮澤は28日が26歳の誕生日。お祝いされたかと聞くと「まだ…、ですね」と笑顔で回答。26歳になっての最初の試合が翌日となるが、「まずは勝ちたい」と話し、「（得点やアシストが付けば）いいですね」と、いいスタートにしたいと話している。

なでしこジャパンはカナダ女子代表と29日に対戦。15時30分キックオフで、TBS系列にて全国生中継、TVerでもライブ配信される。