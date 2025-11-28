岩田剛典「あらためて頑張ろうと思える」ファンから届いた15周年ライブへの熱いメッセージに感謝

三代目 J SOUL BROTHERS from EXILE TRIBEの岩田剛典がパーソナリティをつとめるTOKYO FMのラジオ番組「岩田剛典 サステナ*デイズ supported by 日本製紙クレシア」。“子どものあした、大人のきょう”をテーマに、さまざまなフィールドで活躍するゲストをお迎えするプログラムです。子ども時代のことから、現在に至るまでの活動を伺い、そのなかから未来につながるヒントを探します。

今回の放送では、リスナーから寄せられたメッセージを紹介。学生時代にやり残したこと、岩田が主演をつとめたドラマ「DOCTOR PRICE」の撮影で意識したポイントなどについて語りました。

◆熱意がこもった応援メッセージに感謝の言葉

今回は、リスナーから寄せられたさまざまなメッセージを岩田が紹介。岩田のコメントと共にテキストで紹介します。まずは、「単独スタジアムライブ」についてのおたよりです。

＜リスナーからのメッセージ＞

三代目 J SOUL BROTHERS初の単独スタジアムライブ「三代目 J SOUL BROTHERS 15TH ANNIVERSARY STADIUM LIVE "JSB FOREVER ～ONE～"」（10月4日(土)、5日(日) @大阪・ヤンマースタジアム長居）、本当におめでとうございます。私は2010年のトヨタスタジアムでお披露目の瞬間を会場で見ていました。15年前のあの日のことは今も鮮明に覚えています。東京ドームでのスタジアム発表。スタンドから目線の直線上にメンバー全員の姿があり、拳を上げて立つ姿がカッコよくて言葉にならない感動で胸がいっぱいでした。きっと一生忘れません。

そして今年、三代目さんと同い年になる娘が15歳、高校1年生になりました。生まれた頃からこれまでずっと三代目の曲と共に育ち、これまでも一緒にライブやミーグリなどを参加してきました。そんな娘が先日、自分のお小遣いでファンクラブに入会して、初めて自分でスタジアムライブにエントリーをしました。こんな日が来るということにも感動です。

15年は長いようであっというまで、本当にいろんなことがありました。振り返るとどんときも岩ちゃんや三代目という存在があり支えられ、励まされました。気付くといつも笑顔になっていて、でもそれは当たり前ではなく、これまでずっと活動を続け常に新しい景色を見せてくれていたからです。感謝しかありません。

＜岩田からのメッセージ＞

岩田：とても長文のメッセージありがとうございます。長らく応援してくださっている方からのメッセージでした。

こういう温かい言葉を読むと、自分たちも本当にモチベーションをもらえます。

忙しい日々のなかで、「何のためにやっているんだろう……」と思う瞬間もあるのですが、こうしたメッセージに触れると、あらためて頑張ろうと思えます。ありがとうございます。

＜番組概要＞

番組名：岩田剛典 サステナ*デイズ supported by 日本製紙クレシア

放送日時：毎週土曜 8:00～8:25

パーソナリティ：岩田剛典

番組Webサイト：https://www.tfm.co.jp/sustainadays/