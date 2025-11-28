メンバー8人全員が世界大会でのチャンピオンタイトル保持者！ 岩田剛典、RAG POUNDメンバーとの14年来の交流を明かす「三代目メンバーの誰よりも長い」

三代目 J SOUL BROTHERS from EXILE TRIBEの岩田剛典がパーソナリティをつとめるTOKYO FMのラジオ番組「岩田剛典 サステナ*デイズ supported by 日本製紙クレシア」。“子どものあした、大人のきょう”をテーマに、さまざまなフィールドで活躍するゲストをお迎えするプログラムです。子ども時代のことから、現在に至るまでの活動を伺い、そのなかから未来につながるヒントを探します。

今回の放送では、LDH所属の8人組パフォーマンス集団「RAG POUND（ラグ・パウンド）」のメンバー・SHUNさんとKISHINさんがゲストに登場。2人の幼少期に迫り、ダンスを始めたきっかけなどについて伺いました。

＜プロフィール＞

RAG POUNDは「LDH発世界一激しいパフォーマンス集団」として2005年に結成。2023年にオリジナルのRAG POUNDを継承しつつ、新たなメンバーを加え再始動しました。現在はメンバー8人全員が世界大会でのチャンピオン保持者で、アーティストの振り付けやプロダンスリーグ「D.LEAGUE」でも活躍中です。

◆10年以上の交流がある岩田とSHUN

岩田：メンバーにはそれぞれすごいニックネームがあるんですよね。SHUNが「さわやか製造機」。2017年の「JAPAN DANCE DELIGHT」優勝のほか、数々のコンテストでも優勝しています。SHUNちゃんは長いもんね。

SHUN：歴だけ重ねてきました。

岩田：たぶん、俺が10代から知ってるもん。

SHUN：大学生の頃に初めてお会いしたので、もう14年、3年くらい経っていますね。

岩田：三代目メンバーの誰よりも長いもん、SHUNちゃんは。そしてKISHINは「世界連覇の火の玉ボーイ」です。KRUMP（ストリートダンスの一種）の世界大会史上初の2連覇達成！ すごいね。このすごさを世の人に伝えたいですよね。KISHINはいくつになったの？

KISHIN：21歳（※放送当時。現在は22歳）です。

岩田：たぶん「新宿ファミリー」の時代には生まれてないかもね。

KISHIN：生まれていないと思います。

岩田：すみませんね。新宿ファミリーっていうワードが出ましたけど、これは僕とSHUNちゃんの出会いの場でもあり、KRUMP発祥の地かもしれませんね。

SHUN：あそこは濃い空間でしたね。

岩田：スタジオファミリーというダンススタジオがあって、その新宿店舗を「新宿ファミリー」と呼んでいました。

SHUN：そこでKRUMPとも出会って、岩さんとも出会いました。

岩田：実は僕も一応RAG POUNDに所属していまして。最近はあまり絡んでないけど、映像を撮ったり、ツアー中にTikTokをやらせてもらったりしました。

SHUN：ありがとうございます！

岩田：馴れ初めはそんな感じですね！

◆ダンス番組で知ったKRUMPに夢中になった

岩田：この番組では「子どものあした、大人のきょう」がテーマなので、ふたりの子どもの頃の話から聞きたいと思います。まずはSHUNちゃんから。ダンスって小学生ぐらいからやってるよね？

SHUN：小3から始めました。

岩田：最初は何きっかけで？

SHUN：母が新体操を教えていて、そのスクールでストリートダンス、ヒップホップがあるから習ってみなよ、がきっかけです。最初は友達作りや遊びに行く感覚で始めました。

岩田：なるほどね。

SHUN：やっていくうちに当時のダンス番組「スーパーチャンプル」（日本テレビ系）でダンスのかっこよさに魅せられて、さらにKRUMPを初めて見ました。テレビの前でずっと見よう見まねでKRUMPをやっていましたね。それから調べた結果、新宿ファミリーでRAG POUNDさんが教えていると知ったんですよね。行ってみたら小林直己がいて、佐野玲於が一番前で受けていました。

岩田：そっかあ！ SHUNちゃん、何回もショーで一緒にやってるもんね！

SHUN：やらせていただきましたね、すごく覚えてます。原宿のラフォーレの上で、ボブソンのイベントに一緒に出たの覚えてます？

岩田：めっちゃ覚えてる！

SHUN：岩さん、白Tに袖なしGジャン、ベストの形でめちゃくちゃカッコよくて、真似してました。なのに、スギちゃんが流行っちゃって、着づらくなったんですよね。

岩田：そうそう。いまだにメンバーからイジられてるからね（笑）。本当にいろいろやったよね。

SHUN：岩さんが一歩先を進んでくれているので、その背中を追いかけています。

◆“ファンキーな母”の影響を受けてダンスをスタート

岩田：KISHINはどんな幼少期だったの？

KISHIN：目立つのはもともと好きで、やんちゃなタイプではあったかもしれないです。

岩田：ダンスをやる前は何かスポーツとかやってたの？

KISHIN：ダンスをやる前は体操と水泳をやっていて、小学2年生の頃にダンスを始めました。

岩田：小2か。ダンスのきっかけは？

KISHIN：もともとお母さんがダンスをめちゃめちゃ好きで、LDHも好きだったんですね。親戚の方から「やってみれば？」と言われました。

岩田：お母さんもダンスをやってたの？

KISHIN：やってなかったんですけど、家で動画を観ながら、「クラブステップはこうやるんだよ」と教えてくれて。そこからEXPG（LDHが運営するダンススクール）に通うようになりました。

岩田：じゃあ、ダンス始めてすぐEXPG？

KISHIN：そうですね。

岩田：EXPGって最初からKRUMPのレッスンもあるの？

KISHIN：なかったです。ヒップホップのレッスンが中心でした。

岩田：いろいろ踊れると思うけど、今はKRUMPに特化してるわけじゃない？ どんな経緯があったの？

KISHIN：それもお母さんがきっかけです。RAG POUNDがクラブで踊ってる映像をずっと観てて。

岩田：めっちゃファンキーだな（笑）！

KISHIN：そこからKRUMPが一番カッコいいと思うようになって、EXPGとは別のレッスンに通うようになりました。

岩田：ふたりともD.LEAGUEの道を歩んでいるけども、ダンスシーンも変わったよね。シーズンで戦うネタを考えるのがもう責務というか、選手としての役割だよね。

SHUN：そうですね。

岩田：ずっとコンテストに出てるみたいな感じなんだね？

KISHIN：はい、月2で出てる感じです。

岩田：マジでお疲れ様です。大変だよね！ 優勝してほしい！

KISHIN：優勝したいです（笑）！

岩田：優勝祈願で応援していますからね。

KISHIN：ありがとうございます、頑張ります！

