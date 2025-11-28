大谷翔平 最新情報

大谷翔平選手が所属するロサンゼルス・ドジャースは今オフ、複数のリリーフが獲得候補として挙げられている。中でも、ニューヨーク・ヤンキースからフリーエージェント（FA）になっているデビン・ウィリアムズ投手の獲得可能性は強まりつつあるようだ。米メディア『スポーツイラストレイテッド』が報じた。

今季のウィリアムズはブルペンの中心として67登板、4勝6敗15ホールド18セーブ、防御率4.79といった数字をマーク。仮に加入となればブルペンはもちろん、大谷らを擁する先発陣にも好影響を及ぼすことは濃厚だ。

同メディアは「ブリーチャーレポートのクリストファー・ノックス氏は最近、ウィリアムズがロサンゼルスへ向かうと予想している。ジアスレチックの ファビアン・アルダヤ記者は今月初め、両者はお互いに興味を示していると報じた。ウィリアムズが他球団から断れないオファーを受けない限り、王者チームでプレーするチャンスを断ることは難しいだろう。」と言及。

続けて、「今季の防御率4.79という数字を見ると、身構える人もいるだろう。だが、彼は打者を抑える、特に三振で仕留める能力において確かな実績を持っている。何十年も続くポストシーズンのセオリーでは、プレッシャーのかかる場面でコンタクトを完全に断ち切り、三振でアウトを取れるブルペン投手を持つことは不可欠だ」と記している。

