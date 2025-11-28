横浜DeNAベイスターズは28日、桑原将志選手がFA権を行使して退団することを発表した。

桑原選手は2011年ドラフト4位で福知山成美高校から入団。通算14年間で1239試合に出場し、1053安打、74本塁打、322打点、打率.267の成績を残した。

2017年と2023年にはゴールデングラブ賞を受賞し、昨季の日本シリーズでは5試合連続打点の新記録を樹立、MVPにも輝いた。

桑原選手は「報道でもありましたように、来季より埼玉西武ライオンズでプレーすることを決断いたしました。

ベイスターズファンの皆さまの応援がいつも気持ちを奮い立たせてくれて、勇気を与えてくれました。応援歌にもありました『ガッツマン』。今の自分がそのスタイルを確立できたのもベイスターズファンの皆さまが、僕をプロとして生きていく道へ導いてくれたおかげだと思っております。

皆さまと共に戦い抜いてきた日々は一生の財産であり、一生忘れることはありません。新天地でも自分らしくひたむきに、皆さまに与えてもらった勇気を次は自分が皆さまに与えられるように全力で頑張ってまいります。

14年間本当にありがとうございました」と感謝の意を述べた。

来季は、持ち前の”ガッツ”で西武ライオンズの勝利に貢献することが期待される。

